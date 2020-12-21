Каждый восьмой украинец верит в снижение тарифов: обнародован любопытный соцопрос

12% украинцев надеются на снижение стоимости тарифов на коммунальные услуги в 2021 году.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в котором приняли участие 2004 человека из 131 населенного пункта Украины.

Кроме того, 15% считают, что в новом году гривна станет более стабильной, 25% ожидают роста благосостояния. В тоже время, по борьбе с пандемией мнения разделились. Так, 45% украинцев считают, что в 2021 году с коронавирусом удастся справиться, а 46% считают, что нет.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине большинство граждан одним из главных событий 2020 года считают местные выборы. Стоит напомнить, что главным политическим событием 2019 года в стране 57,8% украинцев посчитали президентские и парламентские выборы.

Кроме того, президент Владимир Зеленский стал разочарованием 2020 года. Такое мнение озвучили 42% опрошенных.