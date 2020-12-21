Ковалив ушла в отставку с поста зама Ермака

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив покинула должность по собственному желанию.

"За эти полтора года имела большой вызов и одновременно большое удовольствие помогать в подготовке и реализации структурных изменений в экономическом секторе. Рада, что имела возможность сопровождать подготовку и принятие многих законов, которые обеспечивали важные реформы в ряде отраслей. Это и инициативы по улучшению инвестиционного климата, и законы о концессии, приватизации, рынке земли, о банковской системе, поддержке бизнеса на время карантина, стимулирование инвестиций, другие законодательные акты. Этими законами был создан потенциал для дальнейшего экономического развития Украины", - приводит ее слова пресс-служба ОПУ.

На своей странице в Фейсбук она поблагодарила Зеленского и всех, с кем она работала.

"Я и в дальнейшем буду прилагать усилия, чтобы наша страна становилась экономически сильнее, благосостояние граждан росло и мы, украинцы, больше верили в себя, в свою страну, в свои силы", - написала она.

Как сообщалось ранее, Кабмин назначил Юрия Витренко и.о. главы Минэнерго.