Россия не улучшит отношения с США при Байдене: озвучен прогноз

Оккупация Крыма, вооруженная агрессия на Донбассе, провокации спецслужб и кибератаки – эти и другие причины не позволят России нормализовать отношения с США даже при новом американском президенте.

Глава правления неправительственной организации «Майдан закордонних справ» Олег Белоколос допускает, что Кремль попытается втянуть Америку в переговоры по целому ряду вопросов. Темами могут стать продление двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 2010 года, климатическая проблематика, борьба с пандемией.

«Однозначным индикатором реального отношения США к РФ на новом этапе будет позиция Белого дома по Северному потоку-2. Начиная с 2014 года, Россия уже наломала столько геополитических дров, что ей вряд ли стоит надеяться на какое-либо действительно серьезное и долгосрочное улучшение отношений с Соединенными Штатами», – высказался Белоколос эксклюзивно для «Телеграфа».

Напомним, что ранее госсекретарь США Майкл Помпео объявил о закрытии американских генконсультв в Екатеринбурге и Владивостоке