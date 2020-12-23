Киев перестал быть "священной коровой": эксперт объяснил провал Украины в Европе

Внешнеполитические поражения Киева можно разделить на две условные части: те, которые случились по вине Киева, и те, к которым он объективно не причастен.

Такое мнение озвучил руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей.

По его словам, одной из причин всего этого стало изменение риторики Евросоюза к новым властям в Киеве. " Теперь официальный Киев для Брюсселя перестал быть "священной коровой", которую нельзя публично критиковать", - отметил эксперт.

Таким образом уходящий год ознаменовался публичным конфликтом, когда ЕС начал "ругать" Киев не только на закрытых встречах, но и уже публично: заявления послов стран "Большой семерки", открытые письма евродепутатов - тому пример.

"ЕС даже начал прибегать к угрозам наказания – например, потерей безвизового режима. Или прекращение кредитования (возникли сложности в коммуникации с МВФ по поводу следующего кредита – из-за внутриполитических решений Киева)", - подчеркивает Соловей.

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