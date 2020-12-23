Проблемы на всех фронтах: генерал объяснил, как Украина случайно подыграла планам Путина

Ситуация со срывом спецоперации СБУ и задержанием вагнеровцев в Беларуси пошла на пользу внешним и внутренним игрокам для максимальной дестабилизации обстановки в Украине, а также президену России Владимиру Путину.

Такое мнение озвучил генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, он настроил против Украины Беларусь и Александр Лукашенко занял жесткую позиции против Украины.

В то же время санкционные решения только "подлили масла в огонь".

"И мы получили бумеранг. Да, режим Лукашенко – жесткий, а легитимизация выборов - под вопросом. Но получить новый очаг напряженности у своих границ – точно нам не на руку", - отмечает генерал.

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