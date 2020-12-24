Прямая и явная российская креатура: политолог интересно объяснил роль Ермака у Зеленского

Глава Офиса президента Андрей Ермак удобен Владимиру Зеленскому, который стал заложником своих обещаний относительно быстрого решения военного конфликта на Донбассе, тем, что создает ему "теплую ванну".

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал политический консультант Тарас Березовец.

"Ключевое отличие Ермака от его предшественника Богдана - то, что Ермак создал Зеленскому теплую ванну. Комфортные условия. И потому Ермак будет находиться у власти максимально долго, несмотря на все скандалы", - уверен он.

Кроме того, по мнению Березовца, во внешней политике у Ермака единственная цель - обслуживание интересов Путина.

"Он выглядит агентом влияния. А его зам Олег Татаров, которому представители НАБУ недавно вручили подозрение (по делу "УкрБуд" и Нацгвардии) и вовсе выглядит как прямая и явная российская креатура. Скорее всего, его давно завербовали российские спецслужбы. А в ОП он появился с подачи Ермака. И это уже - прямая связь Ермака с российскими спецслужбами. Так что слухи о "сливе" операции по захвату "вагнеровцев", к чему якобы причастен Офис президента – могут оказаться вовсе не слухами… Понятно, что в ОП от подобных обвинений пытаются отбиться. Но выглядит это очень неэффективно", - говорит эксперт.

Помимо этого, по словам эксперта, Ермак выстраивает лично для себя систему власти, "расставляя на разные посты собственные кадры, а не кадры Зеленского". То есть, как говорит Березовец, Ермак на данный момент занимается тем, что "фактически строит параллельную структуру власти".

"И у нас уже – не губернаторы Зеленского, а губернаторы Ермака. Министры не президентские, а главы ОП. Для Ермака сейчас задача №1 во внутренней политике - удержать власть и монобольшинство от распада, максимально расширить собственные возможности и… победить спикера Верховной Рады Разумкова (Дмитрия, - Авт.), с которым они – оппоненты", - разъясняет эксперт, указывая на тот факт, что Разумков пока не явно, но достаточно понятно обозначил свои президентские амбиции и уже этой зимой может запустить свой личный политический проект.

Подробнее о том, чем опасна деятельность главы Офиса президента Андрея Ермака для Украины, читайте в материале "Телеграфа": Зеленский усвоил урок по Донбассу, а Ермак сбежит из Украины, - Тарас Березовец.