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Охранник Яроша вернулся в Украину из застенок Кремля (фото)

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21:18 Сегодня Телеграф фото: Людмила Денисова/Facebook

В четверг, 24 декабря из российской тюрьмы в Украину  вернулся военнослужащий Александр Шумков, который три последних года провел в исправительной колонии в Торжке (Тверская область, Россия).

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Почти весь срок заключения он содержался в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания. Из колонии он был освобожден еще 23 декабря и перемещен в "центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области", - рассказала она.

По словам Денисовой, он уже пересек российско-украинскую границу и прибыл в автомобильный пункт пропуска «Бачевск», где его встретили родные.

"Сегодня же Александр отправится в Херсон в военную часть, где до задержания проходил военную службу", - добавила она.

Напомним, Александра Шумкова в декабре 2018 российской суд приговорил к 4 годам колонии за участие в "Правом секторе". По данным обвинения, он с 17 ноября 2014 года до 23 августа 2017 года участвовал в деятельности "Правого сектора", которая якобы была "направлена против интересов России".

Известно, что Шумков был охранником лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша. Он служил по контракту в ВСУ в Херсонской области, жил в Херсоне. 17 августа 2017 года он не вернулся после службы домой, а 29 сентября его обнаружили в российском СИЗО.

Как сообщал "Телеграф", ранее у бывшего узника Кремля Геннадия Афанасьева родилась дочь.

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Все по теме:

Украина, Россия, Фото, Александр Шумков, Узники Кремля.

Автор:

Телеграф
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