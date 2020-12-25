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Фирташ, Левочкин и Бойко под одобрение власти безбожно наживаются на украинцах - эксперт

Фирташ, Левочкин и Бойко под одобрение власти безбожно наживаются на украинцах - эксперт
Обновлено 15:35 Сегодня Телеграф Фото: korrespondent

Фирташ, Левочкин и Бойко под одобрение власти безбожно наживаются на украинцах.

Об этом заявил политолог Никита Варламов: «Посмотрел на 4 канале расследование о том, как Фирташ, Левочкин и Бойко в сговоре с властью наживаются на украинцах, собирая с людей плату за пользование газовыми трубами, которые эти самые олигархи ранее украли у государства. И что цинично – Левочкин и Бойко на словах ведь заядлые оппозиционеры, а на деле – кормятся из рук «зеленой власти». А президент наш, который обещал разогнать всех олигархов, оказывается не против, чтобы Фирташ зарабатывал даже больше, чем раньше.

Журналисты четко показали, как государство в лице регулятора НКРЭКУ безосновательно поднимает плату за услуги облгазов Фирташа в среднем в 2 раза (!). В итоге заплатят из собственных карманов не только собственники домов с индивидуальным отоплением, но и жители многоэтажек. А ведь при этом дорожает также и газ. И уже даже неудивительно, что наибольшие цены выставили людям газсбыты, которые принадлежат Фирташу, Левочкину и Бойко.

Вообще, бизнес Фирташа, Левочкина и Бойко после прихода к власти Владимира Зеленского начал чувствовать себя намного лучше, чем раньше. Через суд Фирташу вдруг удалось отменить решение АМКУ о принудительном разделении Ostchem, азотного бизнеса олигарха, за злоупотребление им монопольным положением на рынке удобрений. Хотя все на рынке понимают, что «Азоты» Фирташа были реальными монополистами в 2014-2017 годах, государство соглашается простить олигарха.

Также Фирташ договорился с властью прекратить 5-летний спор о том, кто определяет уровень производственно-технологических потерь газа в сетях облгазов. Проблему решили за счет простых украинцев – людям, у которых нет газовых счетчиков, в 1,6-2,6 раза поднимут нормы потребления газа. То есть, они и заплатят Фирташу недозаработанные им деньги. 

Наивно полагать, что основной заработок Фирташа – транспортировка газа и его продажа населению – это всего лишь неплохое и весьма доходное прикрытие схем, с помощью которых из магистральной ГТС под видом технических нужд отбираются миллионы кубов газа. «Нафтогаз», а теперь ОГТСУ не первый год доказывают в судах факты несанкционированного отбора, но суды неизменно занимают позицию облгазов олигархов. Волшебным образом, газ потом всплывает на нелегальных заправках в виде автомобильного СУГ, которым заправляются автомобилисты. Несмотря на продажу по демпинговым ценам, это приносит бенефициарам схемы баснословные барыши, ведь за сам газ, они почти ничего не платят. 

На этом фоне очевидно, насколько наши газовые короли не заинтересованы в повышении энергоэффективности, модернизации сетей. Чем больше потери, а они нынче на изношенных трубах только по официальным оценкам составляют до 20%, тем больше путаницы и оснований для несанкционированного отбора газа из государственной трубы под красивым и вполне легальным прикрытием производственно-технических нужд. 

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Юрий Бойко, Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин, Никита Варламов.

Автор:

Телеграф
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