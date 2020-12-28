Ермак озвучил прогноз насчет новой встречи советников "нормандской четверки"

Встреча советников глав государств "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) может состояться уже в январе 2021 года.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

При этом он отметил, что работа в Нормандском формате не прекращается ни на один день.

По словам главы ОП, уже с нового 2021 года на 19 согласованных участках на Донбассе начнется работа по разминированию.

В то же время украинская сторона уже согласовала 4 зоны разведения на Донбассе.

Говоря ситуации с безопасностью на Донбассе, руководитель ОП подчеркнул, что от COVID-19 умирает значительно больше людей, чем от военных действий.

Стоит напомнить, что ранее 23 декабря украинца Пупкова Александра, который ранее попал в плен к боевикам незаконных формирований "ЛНР" удалось вернуть домой.