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Среда, 30.12.2020
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Порошенко сделал признание по поводу операции с «вагнеровцами»

Порошенко сделал признание по поводу операции с «вагнеровцами»
Обновлено 22:38 Сегодня Телеграф Фото: youtube

В среду, 30 декабря пятый президент Украины Петр Порошенко признался, что лично дал распоряжение на операцию и задержание "вагнеровцев", когда был верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Об этом он сообщил во время в ток-шоу "Большая политика" на "5 канале".

"Мы должны посадить на скамью подсудимых тех, кто причастен не только к убийствам украинцев непосредственно на поле боя во время оккупации, но и тех, кто был привлечен к выдаче преступных приказов", – заявил политик.

По его словам, спецоперация по задержанию "вагнеровцев", к сожалению, была сорвана конкретными лицами.

Порошенко считает, что нужно создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также немедленно отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое будет проведено.

Стоит напомнить, что ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусских СМИ, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, для дестабилизации обстановки накануне президентских выборов. При этом политический эесперт Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация был сорвана.

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Все по теме:

Украина, Перт Порошенко, Вагнеровцы.

Автор:

Телеграф
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