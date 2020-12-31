Ермак нашел новый "вирус" в Украине и анонсировал "много интересного" в 2021 году

В 2020 году несмотря на пандемию коронавируса Украине удалось избежать финансовой катастрофы, которую пророчили любители искать "зраду" в действиях правительства президента Владимира Зеленского. В то же время в стране самым опасным вирусом, является вирус паники, который сеют некоторые политики. Таким образом в 2021 году Украину ждет много "интересной" работы.

Об этом в своей колонке на сайте LIGA.net написал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сообщили на сайте президента Украины.

По его словам, Украина в сравнении со странами Европы имеет меньшее количество смертности. Этому поспособствовало введение карантина весной и летом, ведь в ином случае количество умерших составило 125-145 тысяч.

При этом, несмотря на мировой кризис на фоне пандемии, украинская экономика упала только на 5 процентов. "Это точно лучший результат, чем прогнозировали нам ученые и показывают многие другие страны", - подчеркнул глава ОП и в качестве примера привел прогнозы Еврокомиссии: 2020 экономика еврозоны сократится на 7,8%.

Андрей Ермак убежден, что скандальное решение Конституционного Суда, несмотря на усилия враждебных сил, не смогло разрушить антикоррупционную систему и "поссорить" Украину с западными партнерами, а задержка в сотрудничестве с международными донорами не привела к финансовой катастрофе, как пророчили любители искать "измену" в действиях власти.

"Факты уверенно опровергают пропаганду некоторых политиков. Они пытаются посеять в Украине вирус паники, который бывает более опасным, чем тяжелая вирусная болезнь. А нам нужно быть как никогда собранными и сплоченными", - отметил руководитель ОП.

С его слов, в 2021 году для правительства Украины предусмотрено "много интересной и важной работы". "Владимир Зеленский предоставил четкую стратегическую видение - ускорение развития Украины. И наша задача - превратить это в реальное улучшение жизни всех Украинских", - сообщил Ермак.

Так, в следующем году власти уделят особое внимание таким сферам:

транспортной инфраструктуре,

энергетической инфраструктуре,

социальной инфраструктуре,

медицинской системе.

"В следующем году уделим серьезное внимание образовательным и культурным объектам. Продолжим строить качественные дороги, которые должны привести людей к отремонтированным театрам, музеям, замкам и другим туристическим "магнитам"", - отметил глава Офиса президента.

Стоит напомнить, что ранее, 28 декабря, глава ОП Андрей Ермак озвучил прогоноз касательно встречи советников глав государств "Нормандской четверки".