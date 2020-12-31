Кто и зачем распространяет слухи о президентских амбициях Разумкова: появилось объяснение

Слухи о президентских амбициях председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова могут распространять его оппоненты.

Такое мнение высказал политолог и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в комментарии "Телеграфу".

"Для Разумкова сейчас самое выгодное – посидеть, условно говоря, в засаде, ожидая, пока мимо проплывут "трупы" политических оппонентов", - сказал он, добавив, что у спикера Рады сейчас отличный пост, хорошее резюме, а также высокие шансы для дальнейшего роста в политике.

Бала не исключил, что украинские олигархи уже "отсылали к нему своих гонцов".

"Думаю, у них есть свои интересы, они могут подталкивать Разумкова к позиционированию себя как потенциального нового президента", - отметил он.

Больше о политических амбициях Разумкова читайте в материале "Телеграф": Между Ермаком и Разумковым наметился конфликт: в чем причина и чем он закончится.