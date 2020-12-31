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Кто и зачем распространяет слухи о президентских амбициях Разумкова: появилось объяснение

Кто и зачем распространяет слухи о президентских амбициях Разумкова: появилось объяснение
Обновлено 19:33 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Слухи о президентских амбициях председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова могут распространять его оппоненты. 

Такое мнение высказал политолог и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в комментарии "Телеграфу".  

"Для Разумкова сейчас самое выгодное – посидеть, условно говоря, в засаде, ожидая, пока мимо проплывут "трупы" политических оппонентов", - сказал он, добавив, что у спикера Рады сейчас отличный пост, хорошее резюме, а также высокие шансы для дальнейшего роста в политике. 

Бала не исключил, что украинские олигархи уже "отсылали к нему своих гонцов".

"Думаю, у них есть свои интересы, они могут подталкивать Разумкова к позиционированию себя как потенциального нового президента", - отметил он. 

Больше о политических амбициях Разумкова читайте в материале "Телеграф": Между Ермаком и Разумковым наметился конфликт: в чем причина и чем он закончится.

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Все по теме:

Верховная Рада, Виталий Бала, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
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