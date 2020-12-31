Между Ермаком и Разумковым наметился конфликт: в чем причина и чем он закончится

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала прокомментировал «Телеграфу» слухи о конфликте между главой Офиса президента Андреем Ермаком и председателем парламента Дмитрием Разумковым. А также о том, что Разумков может вскоре представить собственный политический проект – с прицелом на досрочные выборы.

«Конфликт между Ермаком и Разумковым, безусловно, есть. И дело тут не только в каких-то личных моментах (кто-то кому-то нравится или не нравится). Происходят более серьезные вещи. А именно – подрыв государственных институций Украины. Глава Офиса президента – это, по сути, главный канцелярист Украины. А он почему-то решил, что может быть и главой МИД, и главным переговорщиком по Донбассу, и куратором ряда областей и министерств, и главным наушником президента. Именно по этой линии – главный конфликт. И не столько между Ермаком и Разумковым, сколько между Ермаком – и государством Украина», - поясняет Виталий Бала.

Он напоминает, что именно глава Верховной Рады становится и.о. президента, если тот по каким-то причинам не может исполнять свои обязанности. Как какое-то время - Турчинов после бегства Януковича.

«К тому же, - продолжает эксперт, - по форме правления мы парламентско-президентская республика. Но Ермак, Зеленский и остальные в ОП, похоже, об этом забыли. Какое-то кривое зеркало получается, в которое вынуждена смотреть вся страна».

Комментируя слухи о чуть ли не президентских амбициях Разумкова, директор Агентства моделирования ситуаций не исключил, что их распространяют оппоненты спикера Верховной Рады.

«Для Разумкова сейчас самое выгодное – посидеть, условно говоря, в засаде, ожидая, пока мимо проплывут «трупы» политических оппонентов. У него отличный пост, хорошее резюме, вполне приличные шансы для еще большего политического роста. Безусловно, что люди, которых мы называем олигархи, уже отсылали к нему своих гонцов или лично имели какие-то встречи. Думаю, у них есть свои интересы, они могут подталкивать Разумкова к позиционированию себя как потенциального нового президента. Но если он поспешит - проиграет. А если приостановится, проявит терпение, вполне может сыграть успешную для себя политическую партию».

Автор: Андрей Питонов