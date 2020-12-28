Скачать
Понедельник, 28.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Впервые за долгое время: в Украине зафиксировали менее 5 тыс новых случаев COVID-19
Впервые за долгое время: в Украине зафиксировали менее 5 тыс новых случаев COVID-19
Штормовой ветер и дожди подпортят погоду в начале новой недели: прогноз синоптиков
Штормовой ветер и дожди подпортят погоду в начале новой недели: прогноз синоптиков
Какой праздник 28 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 28 декабря: народные приметы и запреты
Тоттенхэм упустил победу над Вулверхэмптоном в АПЛ (видео)
Тоттенхэм упустил победу над Вулверхэмптоном в АПЛ (видео)

Зеленский - главное разочарование уходящего года: Разумков рассказал, почему так произошло

Зеленский - главное разочарование уходящего года: Разумков рассказал, почему так произошло
Обновлено 09:25 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Уровень доверия к президену Украины Владимиру Зеленскому сейчас имеет негативную динамику. А, все потому, что власти не удалось реализовать все обещанное на 2020 год и у многих украинцев из-за завышенных ожиданий вырос уровень недоверия к ней.

Об этом во время интервью "Украинской правде" рассказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Он привел пример из истории, объяснив "почему Зеленский стал разочарованием 2020 года". По его словам в 2019 году у украинцев также были завышенные требования и многие тогда потеряли доверие к правительству. "Всегда, когда быстро не сбывается то, на что ты рассчитываешь, большинство людей как-то немного теряют доверие, надежду и все, что с этим связано.", - отметил председатель ВР.

Разумков рассказал, если ли у него конфликт с Зеленским

Со своих слов, Разумков адекватно оценивает происходящие в стенах Верховной Рады и за ее пределами - "то, что очень часто любят называть скандальные ситуации. Это тоже правда, это тоже не добавляет ни власти, ни институтам, нет, к сожалению, государству", - подчеркнул он.

Председатель ВР уверен, что все эти факторы вместе влияют на процесс восприяния власти. Поэтому отрицательную динамику по уровню доверия можно видеть и у Офиса президента, и у Кабминета министров Украины, и у Рады.

Стоит напомнить, что ранее результаты исследования Центра Разумкова показали, что около 42 процентов украинцев считают президента Владимира Зеленского разочарованием года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разумков ответил по поводу конфликта с Зеленским
02 Польша меняет правила въезда для украинцев: кому разрешат пересечь границу
03 "Яркие фигуры": в России назвали имена кандидатов на место Путина
04 Вест Хэм Ярмоленко спасся в игре с Брайтоном (видео)
05 На Европу обрушился ураган Bella: впечатляющие видео стихии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разумков ответил по поводу конфликта с Зеленским
Разумков ответил по поводу конфликта с Зеленским
Мощнейший взрыв в Нэшвилле попал на видео
Мощнейший взрыв в Нэшвилле попал на видео
Польша меняет правила въезда для украинцев: кому разрешат пересечь границу
Польша меняет правила въезда для украинцев: кому разрешат пересечь границу
Ношение маски на улице зимой увеличивает шансы заболеть
Ношение маски на улице зимой увеличивает шансы заболеть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь