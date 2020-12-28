Зеленский - главное разочарование уходящего года: Разумков рассказал, почему так произошло

Уровень доверия к президену Украины Владимиру Зеленскому сейчас имеет негативную динамику. А, все потому, что власти не удалось реализовать все обещанное на 2020 год и у многих украинцев из-за завышенных ожиданий вырос уровень недоверия к ней.

Об этом во время интервью "Украинской правде" рассказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Он привел пример из истории, объяснив "почему Зеленский стал разочарованием 2020 года". По его словам в 2019 году у украинцев также были завышенные требования и многие тогда потеряли доверие к правительству. "Всегда, когда быстро не сбывается то, на что ты рассчитываешь, большинство людей как-то немного теряют доверие, надежду и все, что с этим связано.", - отметил председатель ВР.

Со своих слов, Разумков адекватно оценивает происходящие в стенах Верховной Рады и за ее пределами - "то, что очень часто любят называть скандальные ситуации. Это тоже правда, это тоже не добавляет ни власти, ни институтам, нет, к сожалению, государству", - подчеркнул он.

Председатель ВР уверен, что все эти факторы вместе влияют на процесс восприяния власти. Поэтому отрицательную динамику по уровню доверия можно видеть и у Офиса президента, и у Кабминета министров Украины, и у Рады.

Стоит напомнить, что ранее результаты исследования Центра Разумкова показали, что около 42 процентов украинцев считают президента Владимира Зеленского разочарованием года.