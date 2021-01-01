Ульяна Супрун оставила последний пост в Facebook

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун опубликовала на своей странице в Фейсбуке последний пост.

"Будьте со здравым смыслом. В первый день нового года публикую на своей facebook-странице последний пост. И хочу дать вам последний совет: Украинцы - непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решения, так как этого больше ни от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой" - написала Супрун.

К посту она добавила фото в сине-желтых цветах с надписью "The End" и написала P.S. "Если будешь иметь смелость прощаться, всегда будешь держать надежду на свидание".

Как ранее сообщалось, Ульяну Супрун вместе с мужем высадили из такси на полпути. Причиной тому стала обычная просьба приоткрыть окно.