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В Украине назвали главные шаги, которые помогут победить Россию на Донбассе

В Украине назвали главные шаги, которые помогут победить Россию на Донбассе
Обновлено 10:53 Сегодня Телеграф

Чтобы Украина могла на своих условиях освободить Донбасс от российской оккупации, должны быть выполнены несколько условий.

Их озвучил в интервью "Телеграфу" представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"Сегодня мы имеем минус в этом вопросе. И пока у нас олигархическая система экономики, ситуация не улучшится, - уверен Сергей Гармаш. - Нужно работать в этом направлении, чтобы приблизить победу на Донбассе".

Кроме того, по его словам, на фоне роста украинской экономики, в России должен наблюдаться спад в этом вопросе, но пока "агрессор все еще недостаточно обескровлен", хотя спад уже наблюдается. Третьим условием, по мнению Гармаша, является усиление ВСУ.

Не стоит забывать и про консолидацию общества. А с этим в Украине явный минус.

"Мы проигрываем информационную войну, которая ведется на нашей же территории представителями украинского же политикума, – подчеркивает эксперт. – На телеканалах Медведчука, Порошенко, других олигархов идет постоянное нагнетание негатива. Там не просто "мочат" Зеленского, там раскалывают общество. Так что насчет консолидации – у нас большой минус. О чем говорить, если более 20% считают происходящее внутренним конфликтом, а не войной с РФ? При таких раскладах освобождение территорий субъектным путем - невозможно".

И, естественно, по мнению Гармаша, возвращение оккупированной части Донбасса в Украину невозможно без действенной поддержки зарубежных партнеров.

"Поддержка есть. Но не на том уровне, который позволил бы нам стать достаточно сильными для освобождения своих территорий, - поясняет он. – Германия и Франция поддерживают нас в дипломатических путях решения вопроса. Но в субъектном решении конфликта со стороны Украины они не заинтересованы. То же можно сказать о США и Турции. Их, похоже, устраивает ослабление и России, и Украины за счет ситуации на Донбассе".

Подробнее про итоги 2020 года в войне за Донбасс и перспективы разрешения конфликта, читайте в материале "Телеграфа": Цель - вернуть Донбасс: пять шагов для победы над Россией.

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Украина, Донбасс, Сергей Гармаш.

Автор:

Телеграф
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