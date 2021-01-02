В Украине рассказали, как наивность Зеленского повлияла на решение вопроса по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский проявил наивность в подходе к урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом "Телеграфу" рассказал глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

"Наивно было ожидать, что конфликт на Донбассе можно решить, "посмотрев в глаза Путину" и просто "перестав стрелять", - сказал он, отметив, что такие заявления Зеленского привели к завышенным ожиданиям в украинском обществе.

Гармаш подчеркнул, что такие ожидания не могли быть реализованы априори.

"Недостаточно желания одной стороны прекратить войну, если у другой стороны такого желания нет. Тем более – прекратить на условиях слабой стороны", - отметил эксперт.

Больше об итогах 2020 года в войне за Донбасс и перспективах решения конфликта читайте в материале "Телеграф": Цель - вернуть Донбасс: пять шагов для победы над Россией.