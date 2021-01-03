Депутат из Николаева влип в скандал из-за поздравления с фото Путина

Депутат Николаевского облсовета от ОПЗЖ Максим Невенчанный попал в скандал с новогодним поздравлением.

Его он опубликовал на своей странице в Facebook.

Так, Невенчанный опубликовал фото с поздравлением российского президента Владимира Путина, подписав его фразой: "С Новым годом!".

Кроме того, в комментариях на своей странице депутата заявил, что на Донбассе якобы нет столкновений с кадровыми российскими военными.

Этим поступком он вызвал волну ярости в свой адрес. Пользователи не стали выбирать выражений, осыпая депутата нелестными эпитетами.

"Кобзон тобі заспіває, особисто...", "Стыдно быть таким тупым, и еще и депутатом! Фу позорище!", "Мне стыдно, что ты живешь в нашем городе! Ты это говно для чего запостил? Тебя, МАксюха, ребята на передовой оооочень ждут!!!!", "Бумеранг тебе наздожене!" – комментируют под постом.

Не удержался от комментариев и блогер Денис Казанский, который не без сарказма предположил, что "Невенчанный перепутал и решил, что он российский, а не украинский политик".

Депутат Николаевского облсовета от ОПЗЖ Максим Невенчанный перепутал и решил, что он российский, а не украинский политик. Хотя нет, не перепутал pic.twitter.com/hKwX4wOY9g — Денис Казанський (@den_kazansky) January 2, 2021

Как сообщал "Телеграф", ранее нардеп Александр Юрченко попал в очередной скандал, его избили в Голосеевском районе Киева.