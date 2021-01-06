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Зеленский не стал политиком: политолог оценила масштаб проблем власти в Украине
Зеленский не стал политиком: политолог оценила масштаб проблем власти в Украине

Зеленский не стал политиком: политолог оценила масштаб проблем власти в Украине

Зеленский не стал политиком: политолог оценила масштаб проблем власти в Украине
23:26 Ср, 6 Январь 2021 Телеграф

Владимир Зеленский не смог стать политиком и на втором сроке своего президентства так и не смог понять «сути проблем и вызовов, которые стоят сегодня перед государством Украина».

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучила политолог Олеся Яхно.

"Казалось бы, по мере все большего пребывания во власти человек должен набираться опыта – обрастать политическими мышцами, начинать глобально мыслить. А происходит прямо обратное. Ряд обращений, "видосов от президента", сам характер того, как он соединяет в одном предложении одни проблемы с другими, говорит, что Зеленский не стал политиком", - объяснила аналитик.

По ее словам, Зеленский себя мыслит еще как участник избирательной кампании, "как бренд Зе, а не президент Зеленский".

"Это касается и переговоров по Донбассу, и ряда других направлений. Ничего другого эта власть предложить не смогла и не может. Даже Роттердам+, который Зеленский-артист критиковал, Зеленский-президент и его окружения признали не таким и плохим… Де факто, Зеленского погружают даже не в теплую ванну, а в состояние летаргического сна. Нашептывают ему: "У нас все хорошо". Убаюкивают. А проблемы накапливаются", - детализировала Яхно, отметив, что на этом фоне глава Офиса президента Андрей Ермак "увеличивает свою мощь".

Подробнее о том, что происходит в кулуарах "верхушки" центральной власти в Украине, читайте в материале "Телеграфа": Пока Зеленского погружают в летаргический сон, Ермак увеличивает свою мощь, - политолог.

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Все по теме:

Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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