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Главный враг Зеленского - не Путин: эксперт назвал большую проблему власти в Украине

Главный враг Зеленского - не Путин: эксперт назвал большую проблему власти в Украине
06:31 Сегодня Телеграф

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому прислушиваться к мнению оппозиции и пытаться найти взаимопонимание. Однако он не уверен в том, что это произойдет. 

Об этом Гарань рассказал в комментарии "Телеграфу". 

"Судя по его (Зеленского, - ред.) действиям, для него, к сожалению, главный враг - не Путин, а пятый президент Украины (Петр Порошенко, - ред.)" - сказал он. 

В связи с этим, Гарань призвал Зеленского не демонизировать политических оппонентов, а искать с ними точки соприкосновения. 

"Как показал прошлый год (принятие того же "антиколомойского" закона), договариваться можно и нужно", - отметил он. 

Гарань также пожелал всем украинцам в 2021 году сохранять спокойствие и прагматичность, а также не впадать в панику. Ведь именно этого хочет и ждет Кремль. 

Больше о том, чего стоит опасаться Украине в новом году, читайте в материале "Телеграф": Форс-мажоры, война и протесты - Алексей Гарань о главных рисках для Украины в 2021 году.

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Все по теме:

Владимир Путин, Петр Порошенко, Алексей Гарань, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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