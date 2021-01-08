Главный враг Зеленского - не Путин: эксперт назвал большую проблему власти в Украине

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому прислушиваться к мнению оппозиции и пытаться найти взаимопонимание. Однако он не уверен в том, что это произойдет.

Об этом Гарань рассказал в комментарии "Телеграфу".

"Судя по его (Зеленского, - ред.) действиям, для него, к сожалению, главный враг - не Путин, а пятый президент Украины (Петр Порошенко, - ред.)" - сказал он.

В связи с этим, Гарань призвал Зеленского не демонизировать политических оппонентов, а искать с ними точки соприкосновения.

"Как показал прошлый год (принятие того же "антиколомойского" закона), договариваться можно и нужно", - отметил он.

Гарань также пожелал всем украинцам в 2021 году сохранять спокойствие и прагматичность, а также не впадать в панику. Ведь именно этого хочет и ждет Кремль.

Больше о том, чего стоит опасаться Украине в новом году, читайте в материале "Телеграф": Форс-мажоры, война и протесты - Алексей Гарань о главных рисках для Украины в 2021 году.