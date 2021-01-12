Скачать
Вторник, 12.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Трамп перешел красную черту: восемь выводов из попытки переворота в США
Трамп перешел красную черту: восемь выводов из попытки переворота в США
Яйца в Украине подорожают до 40 гривен: в чем причина
Яйца в Украине подорожают до 40 гривен: в чем причина
Жизнь в Донецке и других городах ОРДО сравнили на видео
Жизнь в Донецке и других городах ОРДО сравнили на видео
Крещение Господне: когда и как отмечают праздник
Крещение Господне: когда и как отмечают праздник

В сеть попали «шпаргалки» депутатов «Слуги народа» про карантин и «подпольную» вакцинацию

В сеть попали «шпаргалки» депутатов «Слуги народа» про карантин и «подпольную» вакцинацию
Обновлено 07:46 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Для депутатов от фракции "Слуга народа" составили эфирные тезисы, которые те должны озвучить, комментируя критику январского карантина и запрет на продажу ряда товаров, "подпольную" вакцинацию политиков и бизнесменов, а также российскую вакцину "Спутник V".

Об этом сообщили babel.ua.

Стоит отметить, что сам документ по теме довольно схож с последними заявлениями премьер-министра и министра здравоохранения Украины.

Так, на вопрос о провале коммуникации с населением из-за нечеткого пояснения запретов на продажу товаров второстепенного назначения депутатам рекомендуют отвечать тем, что президент Владимир Зеленский уже дал поручение срочно разъяснить населению запреты, все необходимые товары можно купить онлайн, а критика насчет запрета продажи носков в супермаркетах — это недальновидный подход самих критикующих.

Краткие тезисы по даноой теме:

  • Нет ничего странного или необычного в том, что часть людей категорически не воспринимают усиленные карантинные ограничения. Это есть во всех демократических странах, где люди могут выражать свое мнение. Бывают даже массовые протесты против карантина.
  • Усиление карантина в Украине некорректно называть локдауном. У нас нет запрета на перемещение между частями страны или между районами в городах, нет правового режима чрезвычайного положения, нет комендантского часа.
  • В Украине нет полного запрета на торговлю любыми товарами. Все что угодно можно заказать через интернет с адресной доставкой для большинства наших граждан. Если наши граждане могут собраться, например, на неделю или две и поехать на отдых в Египет или Турцию, взяв все необходимое, то что мешало подготовиться к 16 дням усиленного карантина? Этот вопрос элементарного планирования своей жизни.
  • Смысл карантина не в запрете торговли, а в том, чтобы сократить неконтролируемые контакты между людьми в закрытых помещениях.

В то же время возможную контрабанду вакцины для политиков и бизнесменов, которую уже проверяет СБУ, депутатам рекомендуют комментировать словами о немедленной реакции президента (его обращение к СБУ), а обвинения в адрес премьера Дениса Шмыгаля и нардепа Михаила Радуцкого, которые якобы уже привились, оценивать как бездоказательные.

Сама возможная контрабанда вакцины называется в документе крайне опасной идеей, и в этой теме обязаны разобраться правоохранители.

Тема российской вакцины прописана достаточно однозначно — Украина не планирует закупать препарат у России, он не доказал свою эффективность и часто используется как политический инструмент пропаганды, а китайская вакцина от Sinovac вызывает больше доверия у Минздрава.

Стоит напомнить, что ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал подготовить "план антикризисных мер по решению проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов". 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Слуга народа.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Держали дети и ответственность: экс-супруга Виктора Павлика рассказала, почему долго не разводилась с певцом
02 Действуют под видом службы такси: украинцев предупредили о новой схеме мошенников
03 Украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила Мария Мезенцева: что о ней известно
04 Байден любит скорость: в сети обсуждают санкции США против Дубинского и людей Деркача
05 Украинцам подсказали три простых способа уменьшить счета за тепло
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Угроза вооруженных протестов и введение режима ЧС в Вашингтоне: как США готовятся к инаугурации Байдена
Угроза вооруженных протестов и введение режима ЧС в Вашингтоне: как США готовятся к инаугурации Байдена
Украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила Мария Мезенцева: что о ней известно
Украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила Мария Мезенцева: что о ней известно
Локдаун в Украине не даст эффекта: названы основные причины
Локдаун в Украине не даст эффекта: названы основные причины
Какой праздник 12 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 12 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь