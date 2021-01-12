В сеть попали «шпаргалки» депутатов «Слуги народа» про карантин и «подпольную» вакцинацию

Для депутатов от фракции "Слуга народа" составили эфирные тезисы, которые те должны озвучить, комментируя критику январского карантина и запрет на продажу ряда товаров, "подпольную" вакцинацию политиков и бизнесменов, а также российскую вакцину "Спутник V".

Об этом сообщили babel.ua.

Стоит отметить, что сам документ по теме довольно схож с последними заявлениями премьер-министра и министра здравоохранения Украины.

Так, на вопрос о провале коммуникации с населением из-за нечеткого пояснения запретов на продажу товаров второстепенного назначения депутатам рекомендуют отвечать тем, что президент Владимир Зеленский уже дал поручение срочно разъяснить населению запреты, все необходимые товары можно купить онлайн, а критика насчет запрета продажи носков в супермаркетах — это недальновидный подход самих критикующих.

Краткие тезисы по даноой теме:

Нет ничего странного или необычного в том, что часть людей категорически не воспринимают усиленные карантинные ограничения. Это есть во всех демократических странах, где люди могут выражать свое мнение. Бывают даже массовые протесты против карантина.

Усиление карантина в Украине некорректно называть локдауном. У нас нет запрета на перемещение между частями страны или между районами в городах, нет правового режима чрезвычайного положения, нет комендантского часа.

В Украине нет полного запрета на торговлю любыми товарами. Все что угодно можно заказать через интернет с адресной доставкой для большинства наших граждан. Если наши граждане могут собраться, например, на неделю или две и поехать на отдых в Египет или Турцию, взяв все необходимое, то что мешало подготовиться к 16 дням усиленного карантина? Этот вопрос элементарного планирования своей жизни.

Смысл карантина не в запрете торговли, а в том, чтобы сократить неконтролируемые контакты между людьми в закрытых помещениях.

В то же время возможную контрабанду вакцины для политиков и бизнесменов, которую уже проверяет СБУ, депутатам рекомендуют комментировать словами о немедленной реакции президента (его обращение к СБУ), а обвинения в адрес премьера Дениса Шмыгаля и нардепа Михаила Радуцкого, которые якобы уже привились, оценивать как бездоказательные.

Сама возможная контрабанда вакцины называется в документе крайне опасной идеей, и в этой теме обязаны разобраться правоохранители.

Тема российской вакцины прописана достаточно однозначно — Украина не планирует закупать препарат у России, он не доказал свою эффективность и часто используется как политический инструмент пропаганды, а китайская вакцина от Sinovac вызывает больше доверия у Минздрава.

Стоит напомнить, что ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал подготовить "план антикризисных мер по решению проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов".