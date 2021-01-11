Арахамия нарвался на критику из-за обещаний помочь населению после повышения тарифов

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал подготовить "план антикризисных мер по решению проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов".

Об этом нардеп написал у себя в Фейсбук.

По его словам, план будет наработан и обнародован в ближайшие дни.

"Если нужны будут быстрые решения - мы готовы их принимать в любое время. Сейчас должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и как в этой ситуации защитить людей", - написал он.

Впрочем, в комментариях к записи инициативу нардепа не поддержали, напомнив о том, что правящей партии следовало бы разобраться с ситуацией до того, как принимать решения.

Напомним, 10 января протестующие перекрыли трассу в пгт Высокое Харьковской области.

А 4 января трассу Киев-Харьков перекрыли возле города Лубны в Полтавской области.