Новую главу делегации в ПАСЕ поймали на циничном отношении к войне с Россией: у ее мужчины бизнес в Москве

У парня новой главы украинской делегации в ПАСЕ Марии Мезенцевой Антона Данилова есть бизнес в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом написала телеведущая Юлия Колтак в Фейсбук.

"Вчера в украинской делегации в ПАСЕ появилась новая глава - Мария Мезенцева. Вот ее первое заявление: "Мы остаемся на форпосте украинских интересов. Для нас Россия - это страна-агрессор, страна, с которой мы воюем седьмой год", - написала Колтак.

Ведущая пишет, что решила проверить, чем известна Мезенцева и просмотрела ее Инстаграм.

"А дальше немного информации, следите за руками", - пишет она.

Парень Мезенцевой является бизнесменом и совладельцем ООО "ДФ СТОР".

"Фото 3 - Мария с сострадающим лицом стоит с плакатом "Free Sentsov" в Европарламенте. Благодарит европарламентариев за поддержку в борьбе против Кремля", - пишет Колтак.

По ее словам, в тот же день Данилов открыл магазин в Москве.

"Фото 5 - Мария без угрызений совести лайкает этот пост", - пишет ведущая.

Также она показала другое фото, где Мезенцева позирует на передовой и благодарит военных.

Спустя месяц ее возлюбленный сообщает об открытии магазина в Санкт-Петербурге.

"На Фото 8 - Мария снова лайкает пост второй половинки, несмотря на то, что вроде как месяц назад у неё была российско-украинская война", - пишет Колтак

"Никаких претензий к молодому человеку и ведению бизнеса в странах СНГ, но сколько же лицемерия от главы делегации Украины в ПАСЕ", - написала ведущая.

Украинская делегация в ПАСЕ сменила председателя. Елизавету Ясько на этом посту сменила нардеп от Слуги народа Мария Мезенцева.