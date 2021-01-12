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У Кремля есть три способа вернуть воду в Крым: раскрыты сценарии

У Кремля есть три способа вернуть воду в Крым: раскрыты сценарии
Обновлено 23:21 Сегодня Телеграф

У Кремля есть три сценария по возобновлению водоснабжения Крыма.

Об этом написал эксперт-международник Максим Яли в статье для "Хвиля".

Он напоминает, что в своей пресс-конференции по итогу 2020 года, президент РФ Владимир Путин признал серьезность проблемы нехватки пресной воды в на оккупированном полуострове, а потому, по мнению эксперта, Россия будет продвигать один из трех вариантов решения этого вопроса.

Первым и наиболее возможным вариантом он считает усиление давления на Украину. 

В обмен на это Кремль может пообещать высокую цену за воду, а также определенные уступки, например, в выполнении Минских соглашений. 

"Обещать, как мы все прекрасно знаем, "не значит жениться", - пишет Яли.

Если же украинские власти не пойдут на это, то Кремль может усилить давление уже военным путем на Донбассе. 

Второй вариант, по мнению эксперта, заключается в усилении дестабилизации внутри Украины с целью проведения досрочных парламентских выборов.

"Ведь не секрет, что в Украине есть политические силы, представленные в парламенте, готовые не только беспрекословно выполнить Минские соглашения по Кремлевскому сценарию, но и возобновить подачу пресной воды в Крым хоть завтра", - подчеркивает он. 

Третий вариант - прямая военная агрессия в Херсонской области, направленная на уничтожение дамбы, которая блокирует поставки воды в Крым. 

"Несмотря на недавние заявления генералов украинской разведки о его вероятности, его я считаю наиболее маловероятным. По крайней мере, в ближайшее время и до тех пор, пока первые два сценария являются реальными для достижения поставленных целей", - отмечает он. 

Однако, предупреждает он, Украине все равно стоит развивать обороноспособность страны. 

"Тем более что варианта с диверсией и подрывом дамбы, которую можно списать на экстремистов и диверсантов никто не отменял", - подытожил эксперт. 

Напомним, в оккупированном Россией Крыму Аянское водохранилище превращается в лужу, а вскоре вообще может высохнуть.

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Вода, Россия, Крым, Максим Яли.

Автор:

Телеграф
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