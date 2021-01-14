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В Раде сделали шаг к сокращению числа нардепов на треть: все детали и почему КСУ сомневается

В Раде сделали шаг к сокращению числа нардепов на треть: все детали и почему КСУ сомневается
Обновлено 16:19 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №1017 об уменьшении состава парламента, сократив его с 450 до 300 народных депутатов.

За соответствующее решение на заседании комитета, трансляция которого проходила в YouTube, проголосовали 17 из 22 народных депутатов, входящих в состав комитета.

Для того, чтобы законопроект был принят, нужно конституционное большинство, а это ни много, ни мало 300 голосов.

Отметим, что 16 декабря 2019 года Конституционный суд Украины вынес заключение о том, что законопроект №1017 соответствует Конституции, но указал на несколько подводных камней.

Так, КСУ, в частности, отметил, что, уменьшая состав ВРУ до 300 нардепов, парламент же время не вносит соразмерных (пропорциональных) изменений в другие положения Конституции, где речь идет об определенном (конкретном) количестве депутатов. Например, неизменной остается норма о 45 парламентариях (1/10 от действующего конституционного состава ВРУ), которые имеют право обратиться в КСУ с конституционным представлением и конституционным обращением.

По мнению суда, это затрудняет возможность обращения нардепов в КСУ, что может привести к ограничению прав и свобод человека и гражданина.

Как сообщал "Телеграф", 4 февраля прошлого года парламент предварительно одобрил законопроект про сокращение состава Верховной Рады. За это проголосовали 236 нардепов.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Верховная Рада, Законопроекты, Нардепы, сокращение количества нардепов.
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