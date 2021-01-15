"Петляют" меж двух огней: украинцам объяснили "тактику" Зеленского по Дубинскому

В "Слуге народа" и в Офисе президента не понимают, что делать с санкциями США против нардепа Александра Дубинского.

Такое мнение "Телеграфу" высказал политолог Виктор Таран.

По его словам, власти пытаются "замылить" неудобную тему, а потому выдают разные заявления в стиле "мы разберемся".

"И этот шумовой фон подтверждают, что они не знают, что делать", - отмечает Таран.

По мнению политолога, команда Зеленского боится идти на ссору с США, но при этом не хочет портить отношения с олигархом Игорем Коломойским.

При этом он убежден, что никаких решений по Дубинскому со стороны властей не будет.

"Ниоткуда его не исключат", - подчеркнул Таран.

Больше о том, чем обернутся санкции США против Дубинского, читайте в материале "Телеграф": "Отпетлять не получится": исключат ли Дубинского из "Слуги народа" и чем для него обернутся санкции США.