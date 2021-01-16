"Зеленскому давно пора выбирать, что важнее": эксперт указал на важный момент в тарифных протестах

Единственным ресурсом президента Украины Владимира Зеленского является его рейтинг, поэтому он от него очень зависит.

Об этом рассказал "Телеграфу" эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

"Если его (Зеленского, - ред.) рейтинг опустится до уровня Порошенко и Бойко, от Зеленского все отвернутся. Его же депутаты – первыми", - говорит он.

Эксперт отмечает, что из-за роста тарифов и проходящих в стране протестов, рейтинг президента упадет еще сильнее, а потому Зеленский будет вынужден согласиться на государственное регулирование цен на тепло, что убьет в зародыше газовый рынок.

"Кому выгодно всё происходящее? В первую очередь - ОПЗЖ и Медведчуку. Понятно, что и Коломойскому", - подчеркнул Бобыренко.

По его словам, чем дальше Украина находится от Запада, тем лучше для них, поэтому будут и впредь "раскачивать лодку", в том числе, могут и ударить по рынку земли, чем спровоцируют Зеленского на шаги, которые еще сильнее отдалят от западных союзников.

"Зеленскому давно пора выбирать, что важнее – Украина или его личный рейтинг. И принимать порой болезненные, но необходимые для государства решения", - подчеркнул эксперт.

О том, чем может закончиться ручное регулирование цен на газ и куда приведут тарифные протесты, читайте в материале "Телеграф": Цугцванг Зеленского: кто и зачем уводит Украину от МВФ и чем закончится тарифный Майдан.