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"Зеленскому давно пора выбирать, что важнее": эксперт указал на важный момент в тарифных протестах

"Зеленскому давно пора выбирать, что важнее": эксперт указал на важный момент в тарифных протестах
06:17 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Единственным ресурсом президента Украины Владимира Зеленского является его рейтинг, поэтому он от него очень зависит. 

Об этом рассказал "Телеграфу" эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

"Если его (Зеленского, - ред.) рейтинг опустится до уровня Порошенко и Бойко, от Зеленского все отвернутся. Его же депутаты – первыми", - говорит он. 

Эксперт отмечает, что из-за роста тарифов и проходящих в стране протестов, рейтинг президента упадет еще сильнее, а потому Зеленский будет вынужден согласиться на государственное регулирование цен на тепло, что убьет в зародыше газовый рынок. 

"Кому выгодно всё происходящее? В первую очередь - ОПЗЖ и Медведчуку. Понятно, что и Коломойскому", - подчеркнул Бобыренко. 

По его словам, чем дальше Украина находится от Запада, тем лучше для них, поэтому будут и впредь "раскачивать лодку", в том числе, могут и ударить по рынку земли, чем спровоцируют Зеленского на шаги, которые еще сильнее отдалят от западных союзников.

"Зеленскому давно пора выбирать, что важнее – Украина или его личный рейтинг. И принимать порой болезненные, но необходимые для государства решения", - подчеркнул эксперт. 

О том, чем может закончиться ручное регулирование цен на газ и куда приведут тарифные протесты, читайте в материале "Телеграф": Цугцванг Зеленского: кто и зачем уводит Украину от МВФ и чем закончится тарифный Майдан.

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Тарифы, Протесты, Владимир Зеленский, Виктор Бобыренко.
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