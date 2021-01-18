Джемилев рассказал, реально ли остановить колонизацию Крыма россиянами

Лидер крымскотатарского народа и народный депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев считает, что Украина сейчас не может остановить переселение россиян на территорию оккупированного Крыма.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

"Остановить колонизацию мы сейчас никак не сможем, поскольку Россия не считается с международными нормами - ни с резолюциями генассамблеи ООН, ОБСЕ, ни с решениями Международного суда ООН", - сказал он.

Однако, по его словам, Украина может принять закон, в котором будет четкое объяснение того, что будет с людьми переселившимися на оккупированную территорию.

"Хотя бы для того, чтобы эти люди после деоккупации не говорили "А мы же не знали…", - сказал Джемилев.

Больше о том, к чему приведет оккупация Крымского полуострова Россией читайте в материале "Телеграф": Россия не допустит гуманитарную катастрофу с водой в Крыму, но дело не в заботе о людях, - Мустафа Джемилев.