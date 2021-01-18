РосСМИ назвали Волкера следующим послом США в Украине: журналист раскрыл детали

В сети появилась информация о том, что якобы на пост посла США в Украине рассматривается кандидатура бывшего специального представителя Госдепа в Украине Курта Волкера.

В частности такая информация появилась в Телеграм-канале Карточный офис.

"Определён основной претендент на пост посла США в Украине. С вероятностью в 95% им станет Курт Волкер — американский дипломат", - говорится в сообщении.

Также утверждается, что незадолго до этого Волкер встретился с новоизбранным президентом США Джо Байденом, где обсуждалось его назначение.

Впрочем, журналист Игорь Соловей назвал эту информацию явным фейком.

"Волкер не собирается послом США в Украине. Соблюдайте информационную гигиену!", -написал он, отметив, что уточнял эту информацию у самого Волкера.

Напомним, на фоне подготовки к инаугурации Байдена, в Вашингтон ввели не менее 20 тысяч нацгвардейцев.