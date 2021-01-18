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РосСМИ назвали Волкера следующим послом США в Украине: журналист раскрыл детали

РосСМИ назвали Волкера следующим послом США в Украине: журналист раскрыл детали
Обновлено 21:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В сети появилась информация о том, что якобы на пост посла США в Украине рассматривается кандидатура бывшего специального представителя Госдепа в Украине Курта Волкера. 

В частности такая информация появилась в Телеграм-канале Карточный офис. 

"Определён основной претендент на пост посла США в Украине. С вероятностью в 95% им станет Курт Волкер — американский дипломат", - говорится в сообщении. 

Также утверждается, что незадолго до этого Волкер встретился с новоизбранным президентом США Джо Байденом, где обсуждалось его назначение. 

Впрочем, журналист Игорь Соловей назвал эту информацию явным фейком. 

"Волкер не собирается послом США в Украине. Соблюдайте информационную гигиену!", -написал он, отметив, что уточнял эту информацию у самого Волкера. 

Напомним, на фоне подготовки к инаугурации Байдена, в Вашингтон ввели не менее 20 тысяч нацгвардейцев

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США, Курт Волкер, Игорь Соловей.
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