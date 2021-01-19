Экс-спецназовец из Беларуси дал показания в Украине по убийству Шеремета

Экс-заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси "Алмаз" Игорь Макар прибыл в Украину, чтобы дать свидетельские показания по делу, связанному с убийством журналиста Павла Шеремета.

Игорь Макар сообщил в интервью Радио Свобода, что его пригласила Национальная полиция Украины после обнародования им пленок с записями разговоров беларусских силовиков. По его словам, следственные действия в Украине продолжались три дня и были завершены 16 января.

По мнению экс-спецназовца, он привел достаточно оснований для утверждения, что к гибели Павла Шеремета причастны спецслужбы Беларуси.

В частности, Игорь Макар отметил, что погибший журналист расследовал факты исчезновения людей в Беларуси, причины взрыва в минском метро. Бывший силовик отметил, что дал украинскому следствию гораздо больше информации, чем он обнародовал в СМИ. Также Игорь Макар по просьбе Нацполиции не разглашает свои показания, поскольку это может повлиять на ход расследования.

Кроме того, экс-спецназовец высказал уверенность, что причины убийства Павла Шеремета на 60% связаны с делами пропавших без вести.

Напоминаем, что журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Ранее сообщалось, что КГБ Беларуси планировало ликвидацию Шеремета еще в 2012 году. По инициативе президента Лукашенко, беларусскими спецслужбами обсуждалась возможность устранения его политических оппонентов. В подтверждение этого экс-заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси "Алмаз" Игорь Макар предоставил аудиопленки бесед беларусских силовиков.