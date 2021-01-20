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Украинская компания попала под санкции США на исходе президентства Трампа

Украинская компания попала под санкции США на исходе президентства Трампа
Обновлено 10:29 Сегодня Телеграф

В США ввели санкции против одной из украинских компаний, которую обвиняют в перевозке венесуэльской нефти.

Об этом сообщили ukrainian.voanews.com.

Так, в Министерстве финансов США сообщили, что санкции введены против одесской компании "Fides Ship Management".

В то же время под санкции попали четыре корабля, которыми управляет компания: "Baliar" (ходит под флагом Либерии), "Balita", "Domani", "Freedom" (все трое ходят под камерунским флагом).

Соединенные Штаты в январе 2019 ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Это произошло после того, как США признали Хуана Гуайдо временным главой государства, а президента Николаса Мадуро призвали к отставке.

Стоит напомнить, что новоизбранный президент США Джо Байден выбрал министра здравоохранения Пенсильвании Рейчел Левин своим помощником министра здравоохранения. Таким образом, Левин станет первым в истории федеральным чиновником-трансгендером, утвержденным Сенатом США.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, США, Венесуэла.
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