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Россия устроила подлую провокацию на переговорах по Донбассу: чем может ответить Украина

Россия устроила подлую провокацию на переговорах по Донбассу: чем может ответить Украина
09:47 Сегодня Телеграф

На заседании минской Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ, Россия) координатор от ОБСЕ Пьер Морель фактически пытался легитимизировать переговорщиков из Донецка и Луганска, дав им возможность участвовать в совместной видеоконференции. 

Ситуацию "Телеграфу" прокомментировала руководитель проектов в Центр исследований проблем гражданского общества, аналитик Мария Кучеренко.

«Привлечение "экспертов" от ОРДЛО к работе ТКГ в качестве "симметричной меры" было вполне закономерно. Таким образом РФ пытается в очередной раз подменить смысл самого формата ТКГ – Трехсторонней контактной группы – где сторонами являются Россия, Украина и ОБСЕ как посредник, - поясняет Мария Кучеренко. - Эта инициатива направлена на то, чтобы представить НВФ в качестве стороны конфликта, и заставить Украину вести прямые переговоры с боевиками».

По словам аналитика, речь идет о своеобразной попытке вывернуть наизнанку идею украинской делегации с "размытием монополии боевиков на представительство ОРДЛО". Структурно и символически в своей риторике НВФ, подконтрольные России, демонстрируют, что они якобы "ведут себя в точности как украинская делегация".

«О подобном повороте событий предупреждали критики инициативы по введению вынужденных переселенцев непосредственно в переговорный процесс, в числе которых была и я, - отмечает Мария Кучеренко. - И в данной ситуации не имеет смысла сетовать на действия РФ, воплощаемые через боевиков, или действия Пьера Мореля. Исходя из наших вводных, это был самый очевидный следующий шаг. Не имеет смысл и обвинять ОБСЕ в недостаточной поддержке - ведь очевидно, что посредники не будут заявлять протест боевикам, которые вообще не являются стороной переговорного процесса. Украинской стороне следовало тщательнее взвешивать риски при принятии решения о введении переселенцев непосредственно в переговорную команду. И уж тем более не стоило питать надежд на то, что так мы сумеем вытеснить боевиков из процесса».

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Аналитик считает, что лучшим вариантом для участия вынужденных переселенцев в переговорном процессе было бы создание аналитической группы, работающей на обеспечение ТКГ, которая бы предлагала свои разработки нашим переговорщикам.

«Таким образом действительно важный и нужный опыт вынужденных переселенцев был бы учтен, - поясняет Мария Кучеренко. - И мы бы убрали возможности для манипуляций России в части "прямых переговоров представителей ОРДЛО". Помимо ВПЛ, в такой группе могли бы работать ветераны, аналитики и журналисты, последовательно работающие над освещением российско-украинской войны. Такой формат работы был бы куда эффективнее нынешнего».

Ранее глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске, Сергей Гармаш рассказал о перспективах разрешения конфликта на Донбассе.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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ОБСЕ, Донбасс, ТКГ, Мария Кучеренко.
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