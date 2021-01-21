Донбасс силой не возьмешь: Кравчук оценил возможности Украины

На данный момент Украина не готова к возвращению оккупированного Донбасса военным путем. Поскольку пока, таких задач у украинской делегации в ТКГ нет.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

По его мнению, данный вопрос можно решить только политическим и дипломатическим путем.

"Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере в ближайшее время", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук уверен, что еще одним путем решения этого вопроса являются санкции.

"Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность", - отметил он.

Стоит напомнить, что ранее на заседании минской Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ, Россия) координатор от ОБСЕ Пьер Морель фактически пытался легитимизировать переговорщиков из Донецка и Луганска, дав им возможность участвовать в совместной видеоконференции.