"У Козака сдают нервы": представители Донецка в ТКГ рассказали о последних переговорах по Донбассу

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию военного конфликта на Донбассе в четверг, 21 января, присутствовал заместитель руководителя Администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак, что является серьезным прецедентом.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал блогер и журналист Денис Казанский, представляющий в переговорном процессе интересы украинской стороны.

"В ТКГ сегодня (21 января, - Авт.) имела место неординарная ситуация. На переговоры пришел Дмитрий Козак. Ранее он ни разу не принимал в них участия (Россию представляет Грызлов), но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова (Бориса, - Авт.) из кадра и занял его кресло", - рассказал он.

По его словам, Козак был очень раздражен и говорил уж слишком эмоционально.

"Как обычно, обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы мы обсуждали "дорожную карту", предложенную Россией через своих марионеток. Видно, что у Козака сдают нервы. Очевидно, начальство требует результата, которого нет. Поэтому сегодня ситуация поменялась кардинально", - отметил Казанский.

На этот же момент указал и еще один представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш, который назвал прошедшее заседание из-за появления Козака "сенсационным".

"Однако, главная сенсация – это, озвученная Дмитрием Козаком, мотивация невозможности разработки Н-4 "дорожной карты". Оказывается, "Нормандская четверка не имеет права вмешиваться во внутренние дела Украины!", - отметил Гармаш.

По его мнению, таким образом Россия фактически признала нелегитимность Минских соглашений.

"Ведь Минск-2, который навязывает Украине принятие некоторых законов и даже конституционные изменения был разработан в феврале 2015 года именно Нормандской четверкой! А законы и, тем более, Конституция - это исключительно внутреннее дело государства", - подчеркнул Гармаш.

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