Часть нардепов не получит зарплату: названа причина

Комитет по вопросам Регламента Верховной Рады на заседании рекомендовал лишить 79 народных депутатов зарплаты за декабрь 2020 года.

Об этом сообщает паблик "Честно" на своей странице в Фейсбук.

В прошлом месяце без уважительных причин пропустили более 30% голосований в Раде или более половины заседаний комитетов.

"Почти 80 народным депутатам в этом месяце не дадут денег! Общая сумма средств, которые не выплатят нардепам составляет 3,3 миллиона гривен. Перечень прогульщиков декабря", - сказано в сообщении.

Также, издание "Чесно" в своем Твиттере публикует полный перечень прогульщиков декабря 2020 года:

Комітет звернувся до спікера @DRazumkov з поданням про позбавлення виплат на депутатські повноваження 79 нардепів, які у грудні-2020 без поважних причин пропустили >30% голосувань ВРУ або >50% засідань комітетів. Економія склала 3,3 млн грн. Перелік прогульників грудня pic.twitter.com/VT0lnV0x6d — ЧЕСНО (@chesno_movement) January 20, 2021

Отметим, что по состоянию на 22 января 2021 года до 9-го созыва Верховной Рады входят 422 народных депутата Украины.

Напомним, как писал "Телеграф", в украинском парламенте количество народных депутатов хотят сократить с 450 до 300.