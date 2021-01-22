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Часть нардепов не получит зарплату: названа причина

Часть нардепов не получит зарплату: названа причина
Обновлено 09:08 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Комитет по вопросам Регламента Верховной Рады на заседании рекомендовал лишить 79 народных депутатов зарплаты за декабрь 2020 года.

Об этом сообщает паблик "Честно" на своей странице в Фейсбук.

В прошлом месяце без уважительных причин пропустили более 30% голосований в Раде или более половины заседаний комитетов.

"Почти 80 народным депутатам в этом месяце не дадут денег! Общая сумма средств, которые не выплатят нардепам составляет 3,3 миллиона гривен. Перечень прогульщиков декабря", - сказано в сообщении.

Также, издание "Чесно" в своем Твиттере публикует полный перечень прогульщиков декабря 2020 года: 

Отметим, что по состоянию на 22 января 2021 года до 9-го созыва Верховной Рады входят 422 народных депутата Украины.

Напомним, как писал "Телеграф", в украинском парламенте количество народных депутатов хотят сократить с 450 до 300. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Верховная Рада, Зарплата, Нардепы.
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