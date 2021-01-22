Супруга Скичко откровенно призналась, содержит ли нардепа (видео)

Супруга экс-ведущего и нардепа от "Слуги народа" Александра Скичко, который может занять должность главы Черкасской облгосадминистрации, Елизавета Юрушева не стала скрывать, что с начала политической карьеры мужа, она и ее семья содержат его.

Об этом она призналась в интервью журналистке Наташе Влащенко в программе "Vласть vs Vлащенко".

"Саша раньше был полностью материально независимым от меня человеком. Он хорошо зарабатывал. Когда он пошел в политику он начал быть финансово от меня зависимым. В тот момент он осознанно пошел на тот выбор, что его будет содержать его жена и семья жены это очень тяжело для него было", - рассказала Юрушева.

На уточняющий вопрос Влащенко о том, содержит ли она его, дочь днепропетровского миллиардера Леонида Юрушева твердо ответила: "Да".

При этом, она ни сколько не сомневается, что у ее супруга все сложится на политическом поприще.

"Насколько я себя считаю работоспособной, этот человек может не спать месяцами, годами только для того, чтобы понять. Я сейчас объективно, если он за что-то берется, то доводит это до конца. Он будет сидеть, он будет вникать, узнавать. Он сейчас уделяет максимально много времени своей карьере", - добавила она.

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Как сообщал "Телеграф", назначение Александра Скичко на должность губернатора вызвало волну сарказка у украинцев, которые не без иронии указали на удачную женитьбу Скичко на Елизавете Юрушевой, которая и могла стать хорошим трамплином для взлета нардепа по карьерной лестнице в украинской политике.