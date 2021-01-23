СБУшник Нескоромный сбежал в Россию или Европу? Новые подробности "войны" внутри спецслужбы

В субботу, 22 января, СБУ провела беспрецедентную операцию: предотвратила заказное убийство своего сотрудника. Якобы в Киеве задержали бывшего заместителя СБУ Дмитрия Нескоромного и полковника "Альфы" СБУ Юрия Расюка, которого подозревают в подготовке убийства бригадного генерала СБУ Андрея Наумова. Расюка задержали в тот момент, когда он передавал деньги за убийство, а вот Нескоромного, который якобы был заказчиком убийства, упустили – тот сбежал от своих же коллег прямо в наручниках, что вполне может быть правдой. По данным собеседника "Телеграфа" в СБУ, Нескоромный в прошлом "рукопашник, мастер спорта" и "наручники для него не проблема".

Когда информация о спецоперации просочилась в СМИ, в пресс-центре СБУ подтвердили факт срыва заказного убийства, не вдаваясь в детали и ссылаясь на нормы процессуального законодательства.

О судьбе Нескоромного достоверных данных пока нет. "Телеграф" собрал все версии о том, где на данный момент он может находиться.

Так, по данным шеф-редактора "Обозреватель" Ореста Сохара, Нескоромный на данный момент может быть в России.

"…Когда пришел наряд на целого генерала СБУ, то "бойцы невидимого фронта" сразу постучались в контору и доложили о заказе. Впоследствии были задокументированы действия и Расюка, и Нескоромного и принято решение брать их. Но СБУ напоминает сегодня очень гнилое сито, через которое вытекает практически вся информация. В частности, какие-то доброжелатели сообщили нашему герою о том, что ему пора возвращаться на вторую родину – Россию", - рассказал свою версию событий Сохар.

В подтверждение этому сценарию, он утверждает, что у Нескоромного и его жены и детей давно имеются российские паспорта.

"Более того, он (Нескоромный. - Авт.) постоянно избегал обязанности ездить в АТО, отказывался сопровождать дела Майдана", - добавляет он.

В то же время в пятницу, 22 января, в Telegram появился якобы канал Дмитрия Нескоромного (именно под таким ником он зарегистрирован), в котором утверждается, что "все, что происходит сейчас - это провокация со стороны окружения Баканова (Иван, - глава СБУ)", а сам якобы бывший замглавы СБУ от первого лица заявляет, что находится в Европе, а именно в Германии.

В подтверждение якобы европейской "прописки" автор Telegram-канала выложил фото пейзажа из своего окна.

Интересно, что советник министра внутренних дел Станислав Речинский допустил, что задержание работников СБУ может быть "местью" и к этому якобы причастны Наумов и глава Службы безопасности Иван Баканов.

Тем временем "Зеркало недели" предполагает, что этот Telegram-канал может быть фейковым. Его подлинность действительно вызывает сомнения в том смысле, что Нескоромный, работавший на ведущих должностях в СБУ, чрезмерной публичностью ранее не отличался. Более того, по информации издания, Нескоромный все еще может находиться в Украине.

"Нескоромный здесь, в стране и он готовится с адвокатами в контрудара. Сегодня (23 января. - Авт.) будут выбирать меру пресечения Расюку и они хотят посмотреть на доказательную базу СБУ, а потом корректировать свои публичные и другие действия. Более того, если бы Нескоромный бежал из Украины, то скорее в Россию, а не Европу. Согласно политсимпатии», - уточняет "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

Что известно о Нескоромном и Наумове

Андрей Наумов - начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ, бывший прокурор и чиновник, которому президент Владимир Зеленский недавно присвоил звание бригадного генерала.

Дмитрий Нескоромный - полковник СБУ, который с 1 июля по 8 ноября 2019 года был назначен Зеленским заместителем главы СБУ, а с 8 ноября по 13 марта 2020 года был первым заместителем СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сейчас он находится в составе СБУ без должности.