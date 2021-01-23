Скачать
Суббота, 23.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Что мешает Украине вернуть Донбасс военным путем
Что мешает Украине вернуть Донбасс военным путем
Появились данные о судьбе похищенного в Харькове молодого стоматолога
Появились данные о судьбе похищенного в Харькове молодого стоматолога
Новый поворот в деле "Столичного": Молчанова, Туменас и Тищенко давят на Минюст с помощью улицы
Новый поворот в деле "Столичного": Молчанова, Туменас и Тищенко давят на Минюст с помощью улицы
Ярмоленко забил красивый гол в стиле Месси в Кубке Англии (видео)
Ярмоленко забил красивый гол в стиле Месси в Кубке Англии (видео)

СБУшник Нескоромный сбежал в Россию или Европу? Новые подробности "войны" внутри спецслужбы

СБУшник Нескоромный сбежал в Россию или Европу? Новые подробности "войны" внутри спецслужбы
17:01 Сегодня Телеграф фото: Юрий Бутусов/Facebook

В субботу, 22 января, СБУ провела беспрецедентную операцию: предотвратила заказное убийство своего сотрудника. Якобы в Киеве задержали бывшего заместителя СБУ Дмитрия Нескоромного и полковника "Альфы" СБУ Юрия Расюка, которого подозревают в подготовке убийства бригадного генерала СБУ Андрея Наумова.  Расюка задержали в тот момент, когда он передавал деньги за убийство, а вот Нескоромного, который якобы был заказчиком убийства, упустили – тот сбежал от своих же коллег прямо в наручниках, что вполне может быть правдой.  По данным собеседника "Телеграфа" в СБУ, Нескоромный в прошлом "рукопашник, мастер спорта" и "наручники для него не проблема".

Когда информация о спецоперации просочилась в СМИ, в пресс-центре СБУ подтвердили факт срыва заказного убийства, не вдаваясь в детали и ссылаясь на нормы процессуального законодательства.

О судьбе Нескоромного достоверных данных пока нет. "Телеграф" собрал все версии о том, где на данный момент он может находиться.

Так,  по данным шеф-редактора "Обозреватель" Ореста Сохара, Нескоромный на данный момент может быть в России.

"…Когда пришел наряд на целого генерала СБУ, то "бойцы невидимого фронта" сразу постучались в контору и доложили о заказе. Впоследствии были задокументированы действия и Расюка, и Нескоромного и принято решение брать их. Но СБУ напоминает сегодня очень гнилое сито, через которое вытекает практически вся информация. В частности, какие-то доброжелатели сообщили нашему герою о том, что ему пора возвращаться на вторую родину – Россию", - рассказал свою версию событий Сохар.

В подтверждение этому сценарию, он утверждает, что у Нескоромного и его жены и детей давно имеются российские паспорта.

"Более того, он (Нескоромный. - Авт.) постоянно избегал обязанности ездить в АТО, отказывался сопровождать дела Майдана", - добавляет он.

В то же время в пятницу, 22 января, в Telegram появился якобы канал Дмитрия Нескоромного (именно под таким ником он зарегистрирован), в котором утверждается, что "все, что происходит сейчас - это провокация со стороны окружения Баканова (Иван, - глава СБУ)", а сам якобы бывший замглавы СБУ от первого лица заявляет, что находится в Европе, а именно в Германии.

Нескоромный

В подтверждение якобы европейской "прописки" автор Telegram-канала выложил фото пейзажа из своего окна.

Нескоромный

Интересно, что советник министра внутренних дел Станислав Речинский допустил, что задержание работников СБУ может быть "местью" и к этому якобы причастны Наумов и глава Службы безопасности Иван Баканов.

Речинский о Нескоромном

Тем временем "Зеркало недели" предполагает, что этот Telegram-канал может быть фейковым. Его подлинность действительно вызывает сомнения в том смысле, что Нескоромный, работавший на ведущих должностях в СБУ, чрезмерной публичностью ранее не отличался. Более того, по информации издания, Нескоромный все еще может находиться в Украине.

"Нескоромный здесь, в стране и он готовится с адвокатами в контрудара. Сегодня (23 января. - Авт.) будут выбирать меру пресечения Расюку и они хотят посмотреть на доказательную базу СБУ, а потом корректировать свои публичные и другие действия. Более того, если бы Нескоромный бежал из Украины, то скорее в Россию, а не Европу. Согласно политсимпатии», - уточняет "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

Что известно о Нескоромном и Наумове

Андрей Наумов - начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ, бывший прокурор и чиновник, которому президент Владимир Зеленский недавно присвоил звание бригадного генерала.

Дмитрий Нескоромный - полковник СБУ, который с 1 июля по 8 ноября 2019 года был назначен Зеленским заместителем главы СБУ, а с 8 ноября по 13 марта 2020 года был первым заместителем СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сейчас он находится в составе СБУ без должности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 537

Все по теме:

СБУ, Задержания, Заказное убийство, Дмитрий Нескоромный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский хоккеист ударил потерявшего сознание соперника головой об лед (видео)
02 Байден назначил нового главу Пентагона: что он говорит про Россию
03 "Очередной шедевр": Дан Балан выпустил клип с финалисткой шоу "Голос країни" и покорил фанов (видео)
04 Украинцев нагло дурят с поставками газа: что важно знать
05 Коронавирус - не самая страшная болезнь: врач объяснил причину роста смертности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Никто и не защитил: видео как путинские силовики винтили школьника на глазах у толпы взрослых
Никто и не защитил: видео как путинские силовики винтили школьника на глазах у толпы взрослых
Смертельный пожар в харьковском доме престарелых: суд принял решение по задержанным
Смертельный пожар в харьковском доме престарелых: суд принял решение по задержанным
СБУшник Нескоромный сбежал в Россию или Европу? Новые подробности &quot;войны&quot; внутри спецслужбы
СБУшник Нескоромный сбежал в Россию или Европу? Новые подробности "войны" внутри спецслужбы
Умер Ларри Кинг
Умер Ларри Кинг
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь