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Нардеп Гончаренко интересовался возможностью въезда в Украину запрещенных артистов из РФ: все подробности истории

Нардеп Гончаренко интересовался возможностью въезда в Украину запрещенных артистов из РФ: все подробности истории
Обновлено 14:03 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Народный депутат Верховной Рады IX созыва "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко интересовался возможностью въезда в Украину сомнительных артистов из РФ, поддерживающих аннексию Крыма.

Об этом сообщили в расследовании программы "СХЕМЫ".

Согласно предоставленной информации, в феврале 2020-го Гончаренко написал депутатское обращение в СБУ и Госпогранслужбы. В нем он попросил предоставить официальную информацию об отсутствии запрета на въезд в Украину восьми артистов из РФ, среди которых было и имя Иосифа Райхельгауза.

Райхельгауз - основатель и художественный руководитель "Московского театра "Школа современной пьесы", родом из Одессы. А еще - по словам Гончаренко - это его "личный друг". "Он никогда не поддерживал аннексию Крыма. Я с чрезвычайным уважением отношусь к нему, помогал организовывать гастроли его театра ранее и буду рад, когда закончится карантин, хочу, чтобы его театр снова приехал в Украину", - объяснял нардеп.

В то же время, журналисты "Схем" нашли интервью Райхельгауза с июня 2014-му с совершенно другой риторикой. "Когда я услышал в первый раз, что там, в Крыму, требуют в Россию - я обрадовался так, наконец-то, счастье, это наш Крым, это русский Крым. Все правильно, и если бы мы НЕ торопились, а не насиловали, дали бы этой любви хотя бы какое-то время развиться ... По результату все правильно: Крым наш", - говорил он в интервью "Эхо Кирова в Москве".

Среди других, нардеп вспоминает русскую актрису Ирину Алферову, которая на сегодня находится в "Перечень лиц Минкультуры, которые создают угрозу нацбезопасности".

И российского актера Юрия Чернова, который сыграл в фильме "Крым" - что, по данным российских СМИ, был снят при поддержке Министерства обороны РФ.

И еще одного российского артиста Марата Башарова - который, по данным СМИ, посещал Крым уже после его аннексии Россией.

Сам Гончаренко в комментарии нам заявил: "Я спрашиваю СБУ и Государственной пограничной службе, эти люди конкретно были замечены в антиукраинской деятельности или нет? Если они были замечены - им нечего делать в Украине. Если они не были замечены в антиукраинской деятельности - добро пожаловать, приезжайте и давайте обмениваться культурой".

"Схемы" также поинтересовались у сопредседателя фракции Ирины Геращенко, какая позиция "Европейской солидарности" по лоббированию их депутатом въезда российских актеров, находящихся под санкциями со стороны Украины. На что получили ответ, что в "ЕС" даные действия не поддерживают и при любой возможной информации о личности этого человека готовы применить меры.

Видео расследования "Схем":

В свою очередь сам народный депутат не заставил долго ждать свою реакцию. 

По его словам, к нему обратился Иосиф Райхельгауз, основатель театра "Школа современной пьесы". Поскольку от хотел провести гастроли в Украине. 

"Я просто перенаправил в СБУ информацию по запросу: можно ли этим людям въезжать в Украину?", - отметил Гончаренко. На это он получил ответ СБУ, что ему не могут предоставить такую информацию.

"Конечно, когда история выглядит так, то она не очень интересна и не особо читабельная. Заголовки новостей можно сделать разными. Особенно, когда хочется, чтобы увеличились просмотры (это я знаю из опыта ведения своего собственного ютуб-канала)) Но заголовки-заголовками, а факты остаются фактами", - подчеркнул нардеп.

Стоит напомнить, что совсем недавно, 20 января в Совете Федерации РФ призвали международное сообщество обратить внимание на "нарушение прав" русскоязычных граждан Украины и предложили обсудить эту тему на площадках ОБСЕ и ПАСЕ.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Алексей Гончаренко.
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