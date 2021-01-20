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Среда, 20.01.2021
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Россия попытается доказать миру факт "ущемления" русскоязычных в Украине

Россия попытается доказать миру факт "ущемления" русскоязычных в Украине
Обновлено 11:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Совете Федерации РФ призвали международное сообщество обратить внимание на "нарушение прав" русскоязычных граждан Украины и предложили обсудить эту тему на площадках ОБСЕ и ПАСЕ.

Об этом сообщили в Телеграм-канале росСМИ.

Стоит напомнить, что в субботу, 16 января 2021 года, языком сферы обслуживания в Украине официально стал украинский. Так, согласно изменениям с этого дня, все предприятия, учреждения и организации обязаны осуществлять обслуживание и предоставлять любую информацию о товарах и услугах на украинском языке. В свою очередь в главных пропагандистских изданиях РФ заявили о "запрете" русского языка в Украине. При том, они не брезгуют даже угрожающими заголовками, которые в корне не соответствуют действительности.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Россия, Русский язык.
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