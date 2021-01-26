Скачать
Вторник, 26.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Молдова, Грузия или Украина: кто имеет больше шансов отобрать у России свои территории
Молдова, Грузия или Украина: кто имеет больше шансов отобрать у России свои территории
Кроме России над Украиной нависли еще три угрозы, - интервью с Семеном Кабакаевым
Кроме России над Украиной нависли еще три угрозы, - интервью с Семеном Кабакаевым
Путина подловили на противоречии насчет России и Украины (видео)
Путина подловили на противоречии насчет России и Украины (видео)
Разгадываем первые шаги президента США Байдена: что они значат для Украины
Разгадываем первые шаги президента США Байдена: что они значат для Украины

"Как может власть оставлять своих граждан умирать в тюрьме ОРДЛО?" Эксперт назвал Кравчука и Резникова врагами Украины

"Как может власть оставлять своих граждан умирать в тюрьме ОРДЛО?" Эксперт назвал Кравчука и Резникова врагами Украины
14:35 Сегодня Телеграф

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук и вице-премьер-министр Алексей Резников последние две недели занимались исключительно тем, что вставляли "палки в колеса" председателю политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, которому власти ОРДЛО предложили забрать из тюрем четырех женщин, осужденных за шпионаж в пользу Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Сергей Розенбаум.

Он напомнил, что политолог Михаил Погребинский заявил, что представители Украины в ТКГ ведут себя, как враги своего государства, блокируя освобождение из ОРДЛО четырех украинок.

"А ведь это действительно так. Леонид Кравчук и Алексей Резников последние две недели занимались исключительно тем, что вставляли палки в колеса Виктору Медведчуку, которому власти ОРДЛО предложили забрать из тюрем четырех женщин, осужденных за шпионаж в пользу Украины. То есть, по указанию сверху, ради меркантильных интересов президента Кравчук и Резников умышленно оставляют людей в тюрьме. А Украина как государство демонстрирует таким образом, что ей плевать на своих граждан", - отметил Розенбаум.

По его мнению, ответственная власть, понимая, что представители ОРДЛО не хотят вести с ней переговоры, но готовы передать удерживаемых лиц, "встретила бы пленных, окружила заботой, показала, что "своих" не бросает".

"Что делает наша власть? Ведет себя, как враг своего же народа. Четыре женщины удерживаются под стражей в Донецке и Луганске кто больше года, а кто и больше трех лет. Всех обвиняют в "госизмене" или "шпионаже" в пользу Украины. Если не Медведчук – им сидеть в тюрьмах еще минимум лет 10. Они могли выйти на свободу еще 20 января, но власть не хочет пустить этих женщин в Украину, лишь бы не Медведчук их привез. Дошло до абсурда – СБУ запретила выпускать из Украины самолет Медведчука", - подчеркнул блогер.

Далее он рассказал о каждой из украинок, которые могли бы уже вернуться домой.

Наталья Стаценко сидит в тюрьме с июля 2019 года. У нее огромные проблемы со здоровьем, ей нужна операция на хребте.

Наталья Стаценко, пленница боевиков ОРДЛО

Светлана Довгаль тоже задержана и обвинена в шпионаже в июле 2019 года. У Светланы сахарный диабет, она тоже нуждается в лечении.

Светлана Довгаль пленница боевиков ОРДЛО

Екатерина Котенко в декабре 2019 года получила 12 лет тюрьмы за "госизмену" и "шпионаж" в пользу СБУ.

Екатерина Котенко пленница ОРДЛО

Доктор Наталья Савченко находится за решеткой дольше всех – с августа 2017 года. Ее обвинили в пособничестве СБУ.

Наталья Савченко пленница боевиков ОРДЛО

"Господа власть имущие, всмотритесь в лица этих женщин. Вы действительно хотите оставить их умирать в тюрьме ОРДЛО? Ради чего?" - задал риторический вопрос блогер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 313

Все по теме:

Леонид Кравчук, Алексей Резников, ОРДЛО, ТКГ, Сергей Розенбаум.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умерла известная актриса из "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу": детали
02 Молдова, Грузия или Украина: кто имеет больше шансов отобрать у России свои территории
03 "Это цветочки": синоптик предупредила украинцев об опасном циклоне с Балкан
04 Работает ли языковой закон? Киевлянин привел показательный пример
05 Гройсман планировал продавать воду в оккупированный Крым: выяснились подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинских школьников могут снова отправить на карантин: озвучены условия
Украинских школьников могут снова отправить на карантин: озвучены условия
«Слугам народа» угрожают исключением из фракции из-за законопроекта Зеленского: скандальную переписку слили в сеть
«Слугам народа» угрожают исключением из фракции из-за законопроекта Зеленского: скандальную переписку слили в сеть
Вакцинный национализм: у ЕС назревают большие проблемы с Pfizer и AstraZeneca
Вакцинный национализм: у ЕС назревают большие проблемы с Pfizer и AstraZeneca
Заболевшего коронавирусом украинца выдворили из съемного жилья в Польше
Заболевшего коронавирусом украинца выдворили из съемного жилья в Польше
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь