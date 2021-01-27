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Разумков усомнился в возможности проведения референдума в ближайшее время
Разумков усомнился в возможности проведения референдума в ближайшее время

Разумков усомнился в возможности проведения референдума в ближайшее время

Разумков усомнился в возможности проведения референдума в ближайшее время
Обновлено 09:22 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что несмотря на принятие закона, референдум в Украине состоится не раньше 2022 года. 

Об этом спикер парламента заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

"В ближайшее время вряд ли можно будет провести референдум. Потому что он предвидел, фактически, возможность проведения референдума, начиная с 2022 года. И сегодня есть ограничения и по финансам, вы все понимаете, что мы находимся в режиме ковида, в режиме довольно серьезной экономии бюджетных средств", - прокомментировал принятие закона Разумков.

По словам спикера, на проведение референдума понадобится 2 млрд гривен и эти средства будут выделяться из резервного фонда государства.

"Минфин говорит о том, что проведение референдума будет стоить бюджету Украины около 2 млрд грн. В законе предусматривалось, что эти средства должны ежегодно аккумулироваться, храниться в течение года и только 1 декабря куда-то перераспределяться... Парламент поддержал предложение этого не делать и в том случае, если будет необходимость референдума, выделять из резервного фонда средства на проведение референдума", - добавил Разумков.

Как сообщалось, 26 января Верховная Рада голосами 255 нардепов приняла законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. 

Инициировал законопроект президент Владимир Зеленский, так как считает, что благодаря референдуму украинцы смогут участвовать в принятии важных для страны решений.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Верховная Рада, Референдум, Дмитрий Разумков.
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