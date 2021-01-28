В ПАСЕ официально отказались от предложенных Украиной мер против России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг, 28 января, подтвердила полномочия делегации России.

Как сообщает Европейская правда, соответствующую резолюцию поддержали 107 голосами , 36 парламентариев выступили "против", 24 "воздержались".

Согласно документу, российские депутаты имеют право участвовать в голосовании.

Ранее были отклонены все украинские правки к этому решению.

Резолюция предлагает признать, что в ряде вопросов Россия отступила от обязательств перед Советом Европы и в последнее время дополнительно ухудшила ситуацию.

Документ критикует изменения в Конституцию РФ, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ. Осудили также дополнительные шаги, которые направлены на закрепление незаконной аннексии Крыма и ситуацию вокруг Алексея Навального.

Несмотря на жесткую критику, проект предлагает не накладывать на РФ никаких санкции в ПАСЕ, объясняя это стремлением Европы иметь диалог с Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что ПАСЕ отклонила запрос России о включении в повестку зимней сессии вопроса о "запрете российского языка в Украине".