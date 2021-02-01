В Украину приедет президент Франции Макрон: названы примерные сроки визита

Уже в конце первого полугодия 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину с официальным визитом.

Об этом Интерфакс-Украина сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

По его словам, Макрон имеет огромное желание приехать в Украину, однако из-за пандемии коронавируса зарубежные поездки поставлены на паузу.

"Сейчас у нас нет даты из-за пандемии ... Я хочу быть очень осторожным, но я ожидаю, что этот визит может состояться до конца первого полугодия", - сообщил посол.

Предполагается, что во время визита Макрона в Украину, в первую очередь будут обсуждать двусторонние программы строительства вертолетов, патрульных катеров, локомотивов, водоочистной станции в Мариуполе.

"У нас есть еще несколько проектов в Луганской области. Это просто для экономики. Культурная, научная, университетская и лингвистическая часть тоже велика", - отметил де Понсен.

Стоит напомнить, что ранее в столице Франции Париже 30 января прошла акция протеста против принятия закона "О глобальной безопасности".