В Париже силой разгоняют протесты, дошло до арестов и водометов (фото и видео)

В столице Франции Париже 30 января прошла акция протеста против принятия закона "О глобальной безопасности".

Как сообщает Actu, в акции приняли участие "несколько тысяч демонстрантов".

Mainstream media, what is happening in Paris (France)? pic.twitter.com/b5cz6AzEPG

— Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) January 30, 2021