Аресты, баррикады и пожары: противостояние французов набирает обороты (фото, видео)

Во Франции граждане вышли на акции против нового закона, предусматривающего уголовное наказание за съемку полицейских со злым умыслом.

Как сообщает LeParisien, по разным оценкам в акциях по всей стране участвуют от 133 до 550 тысяч человек.

В Париже демонстрации переросли в силовое противостояние между силовиками и агрессивно настроенными людьми. Полицейских закидали петардами и камнями, те ответили слезоточивым газом.

В сети появились кадры того, как люди громят витрины, поджигают автомобили и сооружают баррикады.

Law enforcement in Paris is forced to retreat while anarchist black bloc militants run up and attack them at the riot. pic.twitter.com/XqTcWFRK76 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) December 5, 2020

Black bloc extremists smash up a grocery store using weapons at the riot in Paris. They assault journalists for filming. pic.twitter.com/cPCZ83M9di — Andy Ngô (@MrAndyNgo) December 5, 2020

#France - Clashes, cars set alight in new Paris protests against security law #AFP

Anne-Christine Poujoulat pic.twitter.com/E63cRa8hJu — AFP Photo (@AFPphoto) December 5, 2020

BREAKING - Cars have been set on fire on the streets of Paris today as black bloc militants continue to rampage to protest the new security law. pic.twitter.com/fWb5gmPcJt — Disclose.tv (@disclosetv) December 5, 2020

Paris is at tipping point.pic.twitter.com/0h3OMAv622 — Steve Laws (@SteveLaws_) December 5, 2020

На видеохостинге Youtube также можно найти онлайн-трансляции с места проведения митингов.

Протесты во Франции продолжаются со средины ноября, когда власти страны заявили о намерении ввести наказание за фотографирование правоохранителей с целью "нанесения ущерба их физической или психической неприкосновенности".

Противники законопроекта отмечают, что тем самым власти страны посягают на свободу слова и отмечают, что после принятия документа большинство фактов злоупотреблений со стороны полиции окажется вне внимания общественности.

Отметим, что наказание за нарушение положений законопроекта предусматривает штраф в размере до 45 тысяч евро.

