Погромы и поджоги: французы протестуют против нового "полицейского" закона (видео)

Во Франции полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов, выступающих против законопроекта, предусматривающего уголовное наказание за съемку полицейских со злым умыслом.

Об этом пишет BBC.

Столкновения в Париже начались после того, как люди из толпы начали кидать в силовиков камни и петарды. Отмечается, что в городе демонстранты поджигают автомобили и возводят баррикады.

Paris (AP) -- Thousands of critics of a proposed security law that would restrict sharing images of police officers in France gathered across the country in protest Saturday, and officers in Paris who were advised to behave responsibly during the demonstrations fired tear gas. pic.twitter.com/W8xgrLk1rd

— The Dispatcher HQ (@TheDispatcherHQ) November 28, 2020