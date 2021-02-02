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Путин будет не рад: Кулеба оценил шансы присоединения США к переговорам по Донбассу

Путин будет не рад: Кулеба оценил шансы присоединения США к переговорам по Донбассу
08:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter

К Нормандскому формату очень маловероятно удастся подключить США, поскольку на это требуется согласие всех участников переговоров, а Россия будет против.

Такое мнение в эфире "Свобода слова" на ICTV озвучил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается полноценного участия США в Нормандской формате, то давайте помнить, что есть один человек в этом формате, которое такое участие точно не сделает счастливым – это президент Российской Федерации. А формат не расширяется желаниями лишь отдельных участников. Он может быть изменен только консенсусом", - сообщил он.

При этом, глава МИД убежден, что есть все основания полагать, что США будут еще активнее поддерживать Украину. 

"Ни для кого не будет секретом, что с 2014 года США принимали активное участие в поддержке Украины против российской агрессии, и в попытках урегулировать конфликт и на Донбассе, и в вопросе незаконной оккупации Крыма", - отметил министр, подчеркнув, что у него есть все основания считать, что США будут еще активнее поддерживать Украину.

Стоит напомнить, что ранее президент Владимир Зеленский, во время интервью Axios Джонатану Свону на канале HBO в YouTube, обратился с закономерным вопросом и к действующему американскому президенту Джо Байдену.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, США, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба.
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