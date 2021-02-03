Скачать
Среда, 03.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
А раньше так нельзя было? Как в сети отреагировали на арест активов Тараса Козака и запрет каналов Медведчука
А раньше так нельзя было? Как в сети отреагировали на арест активов Тараса Козака и запрет каналов Медведчука
Итоги дня 2 февраля: приговор Навальному и пожар в "Эпицентре" на Николаевщине
Итоги дня 2 февраля: приговор Навальному и пожар в "Эпицентре" на Николаевщине
Смертность от COVID-19 в Украине растет, несмотря на снижение заболеваемости
Смертность от COVID-19 в Украине растет, несмотря на снижение заболеваемости
"Беспредельщики": Козак и каналы Медведчука собираются продолжать работу после санкций
"Беспредельщики": Козак и каналы Медведчука собираются продолжать работу после санкций

Заседание Верховной Рады Украины 3 февраля: смотреть трансляцию онлайн

Заседание Верховной Рады Украины 3 февраля: смотреть трансляцию онлайн
09:55 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua

В среду, 3 февраля, состоится заседание Верховной Рады Украины. Депутаты планируют рассмотреть во втором чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» (№3623).

Это предусмотрено в повестке дня пленарного заседания, обнародованном на сайте парламента.

Заседание парламента будет транслировать телеканал РАДА.

Также народные избранники второй день подряд планируют рассмотреть проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19.

Документ предусматривает, в частности, ряд поручений правительству и Минздраву по разработке и внедрению Национального плана в соответствии с международными рекомендациями и практикой развитых стран. Также предусматривается создание Национального электронного реестра вакцинации против COVID-19 и утверждение порядка его функционирования.

Кроме того, парламентарии намерены усилить административную ответственность за совершение домашнего насилия.

После заседания нардепы продолжат работу в таких комитетах:

по вопросам правоохранительной деятельности;

по вопросам молодежи и спорта;

по вопросам образования, науки и инноваций.

Напомним, 28 января депутаты проголосовали за создание Бюро экономической безопасности. Согласно Закону, Бюро экономической безопасности Украины является единственным органом, на который возлагаются задачи по противодействию экономическим преступлениям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 103

Все по теме:

Верховная Рада, Депутаты, Вакцинация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Телеканалы Zik, NewsOne и "112 Украина" прекратили вещание
02 Навальный нарисовал жене сердечко на стекле и перестал улыбаться: видео прощания из суда
03 Вторая за сутки: в Киеве девочка прыгнула с 17 этажа (фото)
04 А раньше так нельзя было? Как в сети отреагировали на арест активов Тараса Козака и запрет каналов Медведчука
05 "Беспредельщики": Козак и каналы Медведчука собираются продолжать работу после санкций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеканалы Zik, NewsOne и &quot;112 Украина&quot; прекратили вещание
Телеканалы Zik, NewsOne и "112 Украина" прекратили вещание
Не цензура, а диктатура: как росСМИ и скандальные украинцы восприняли блокировку каналов Медведчука
Не цензура, а диктатура: как росСМИ и скандальные украинцы восприняли блокировку каналов Медведчука
Радоваться рано: сработают ли санкции против Козака и каналов Медведчука
Радоваться рано: сработают ли санкции против Козака и каналов Медведчука
Чего ждать, если хорошо жить хочется уже сейчас? Украинец нашел веские причины для переезда из Киева
Чего ждать, если хорошо жить хочется уже сейчас? Украинец нашел веские причины для переезда из Киева
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь