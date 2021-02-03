Заседание Верховной Рады Украины 3 февраля: смотреть трансляцию онлайн

В среду, 3 февраля, состоится заседание Верховной Рады Украины. Депутаты планируют рассмотреть во втором чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме» (№3623).

Это предусмотрено в повестке дня пленарного заседания, обнародованном на сайте парламента.

Заседание парламента будет транслировать телеканал РАДА.

Также народные избранники второй день подряд планируют рассмотреть проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19.

Документ предусматривает, в частности, ряд поручений правительству и Минздраву по разработке и внедрению Национального плана в соответствии с международными рекомендациями и практикой развитых стран. Также предусматривается создание Национального электронного реестра вакцинации против COVID-19 и утверждение порядка его функционирования.

Кроме того, парламентарии намерены усилить административную ответственность за совершение домашнего насилия.

После заседания нардепы продолжат работу в таких комитетах:

по вопросам правоохранительной деятельности;

по вопросам молодежи и спорта;

по вопросам образования, науки и инноваций.

Напомним, 28 января депутаты проголосовали за создание Бюро экономической безопасности. Согласно Закону, Бюро экономической безопасности Украины является единственным органом, на который возлагаются задачи по противодействию экономическим преступлениям.