"Поцелованный судьбой. Фаворит богов": нардеп из партии Зеленского насмешил украинцев декларацией

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Павлюк задекларировал более 1 миллиона 939 тысяч гривен как выигрыш от шести различных фирм.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на данные, внесенные в его декларацию на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

Павлюк 26 января получил 446 тысяч 858 гривен выигрыша от фирмы 'АйЛОТ", 249 тысяч гривен – от "Западный трейд", 373 тысячи гривен – от "Киевский трейд". А также 249 тысяч гривен от "Днепровский трейд", 373 тысячи гривен – от "Прикарпатский трейд" и 249 тысяч гривен от "Подольский трейд".

Это не первый выигрыш Павлюка — в 2020 году нардеп задекларировал выигрыш в лотерею "М.С.Л" в размере 900 тысяч гривен.

В Фейсбуке украинцы отреагировали на такую новость и особо не поверили в источник доходов нардепа:

Телеведущий и актер Сергей Притула также отреагировал на декларацию нардепа и в своем Телеграмм-канале написал: "Вот это везунчик. Поцелованный судьбой. Фаворит богов. Золотая рука. Фартовый парень. В рубашке рожден. Под счастливой звездой. Таланистий. Герой гороскопов".

Под постом появилось множество комментариев, где пользователи предположили, что у нардепа "ума хватило украсть, а задекларировать - нет". Также многие вспоминают Олега Ляшко: "По стопах Ляшко".

Напомним, в 2017 году лидер "Радикальной партии", тогдашний нардеп Олег Ляшко задекларировал выигрыш в лотерее на общую сумму более 571 тысячи гривен.