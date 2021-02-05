Скачать
Пятница, 05.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Стало известно, кто решился оспорить санкции против каналов Медведчука
Стало известно, кто решился оспорить санкции против каналов Медведчука
Жанна Бадоева: Когда весь мир сел на карантин, мы снимали новые выпуски "Другой жизни"
Жанна Бадоева: Когда весь мир сел на карантин, мы снимали новые выпуски "Другой жизни"
История с пропажей ребенка "суррогатной" матери в Днепре получила продолжение: тело нашли в выгребной яме
История с пропажей ребенка "суррогатной" матери в Днепре получила продолжение: тело нашли в выгребной яме
Больше смертей и больше тестов: статистика по коронавирусу в Украине на 5 февраля
Больше смертей и больше тестов: статистика по коронавирусу в Украине на 5 февраля

"Поцелованный судьбой. Фаворит богов": нардеп из партии Зеленского насмешил украинцев декларацией

"Поцелованный судьбой. Фаворит богов": нардеп из партии Зеленского насмешил украинцев декларацией
Обновлено 13:38 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Павлюк задекларировал более 1 миллиона 939 тысяч гривен как выигрыш от шести различных фирм.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на данные, внесенные в его декларацию на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

Павлюк 26 января получил 446 тысяч 858 гривен выигрыша от фирмы 'АйЛОТ", 249 тысяч гривен – от "Западный трейд", 373 тысячи гривен – от "Киевский трейд". А также 249 тысяч гривен от "Днепровский трейд", 373 тысячи гривен – от "Прикарпатский трейд" и 249 тысяч гривен от "Подольский трейд".

Это не первый выигрыш Павлюка — в 2020 году нардеп задекларировал выигрыш в лотерею "М.С.Л" в размере 900 тысяч гривен.

 В Фейсбуке украинцы отреагировали на такую новость и особо не поверили в источник доходов нардепа:

Телеведущий и актер Сергей Притула также отреагировал на декларацию нардепа и в своем Телеграмм-канале написал: "Вот это везунчик. Поцелованный судьбой. Фаворит богов. Золотая рука. Фартовый парень. В рубашке рожден. Под счастливой звездой. Таланистий. Герой гороскопов".

Под постом появилось множество комментариев, где пользователи предположили, что у нардепа "ума хватило украсть, а задекларировать - нет". Также многие вспоминают Олега Ляшко: "По стопах Ляшко".

Напомним, в 2017 году лидер "Радикальной партии", тогдашний нардеп Олег Ляшко задекларировал выигрыш в лотерее на общую сумму более 571 тысячи гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 251

Все по теме:

Декларация, Слуга народа, Максим Павлюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось видео момента, как самоубийца упал на коляску с младенцем в Воронеже
02 В России самоубийца упал прямо на коляску: спасти ребенка не удалось (фото)
03 У каналов Медведчука выросли охваты в сети после санкций (статистика)
04 Цена трапезы - один поход в магазин: сколько стоит пообедать в столовой Рады (фото)
05 В Харькове пьяный водитель устроил масштабное ДТП: "скорая" откачивает людей (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На свой день рождения Зеленский устроил вечеринку, несмотря на карантин - расследование
На свой день рождения Зеленский устроил вечеринку, несмотря на карантин - расследование
Ребенок попал в больницу из-за взрыва смарт-часов в Киеве: детали ЧП и реакция сети
Ребенок попал в больницу из-за взрыва смарт-часов в Киеве: детали ЧП и реакция сети
Показательно, что практически ни одна политсила не защищает каналы Медведчука, - Олеся Яхно
Показательно, что практически ни одна политсила не защищает каналы Медведчука, - Олеся Яхно
В своей квартире найден мертвым актер, снявшийся в &quot;Бригаде&quot; и &quot;Полицейском с Рублевки&quot;
В своей квартире найден мертвым актер, снявшийся в "Бригаде" и "Полицейском с Рублевки"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь