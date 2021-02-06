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У гражданской жены Тараса Козака нашли квартиру в Москве за $13 млн - расследование

У гражданской жены Тараса Козака нашли квартиру в Москве за $13 млн - расследование
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Гражданская жена народного депутата от "оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака Наталья Лавренюк, которую он не указывает в декларации, владеет квартирой на 657 квадратных метров в центре Москвы, в одном из самых дорогих жилых комплексов российской столицы Knightsbridge Privat Park. 

Об этом сообщили в расследовании программы "Схемы".

Согласно официальной выписки из реестра прав Российской Федерации, Наталья Лавренюк стала владелицей квартиры в Knightsbridge Privat Park в марте 2020 года. 

дом в москве

документ

Жилье расположено на первом этаже одного из зданий комплекса и имеет так называемый антресольный этаж, то есть два уровня. 

декларация

"Квартиры такой площади в комплексе, как об этом говорится в официальной презентации Knightsbridge Privat Park - это "респектабельные двухуровневые квартиры с собственными прилегающей участками земли - крайне редкий для Москвы тип предложений". Также в Knightsbridge Privat Park Наталья Лавренюк обладает четырьмя паркоместами и несколькими подвальными помещениями", - сообщили журналисты.

квартиры

Стоит отметить, что во время вступления в собственность Натальей Лавренюк квартиры за один "квадрат" в этом комплексе на вторичном рынке в среднем просили почти полтора миллиона рублей - то есть чуть меньше 20 000 долларов. Таким образом, стоимость ее квартиры на 657 квадратных метров составляла около 13 млн долларов.

график

Knightsbridge Privat Park состоит из четырех семиэтажных домов в английском неоклассическом стиле с закрытым парком площадью два гектара. Дома названы в честь английских династий - Тюдоры, Виндзоры, Ланкастеры, Стюарты. В официальном буклете сообщается, что дизайном занимались известные дизайнеры, среди которых компания племянника королевы Великобритании - Дэвида Линли.

комплекс

Комплекс также известен высокой стоимостью жилья и тем, что в нем живет российская властная элита. Журналисты находили там квартиру руководителя "Почты России" Николая Подгузова (386 кв.м.) и сестры главы правительства РФ Михаила Мишустина (170 кв.м.). При всем этом площадь квартиры гражданской жены народного депутата Тараса Козака значительно превышает размеры помещений российских чиновников в этом комплексе.

"Несмотря на введение Украиной персональных санкций против соратника Медведчука Тараса Козака, они пока, похоже, никак не касаются значительной части его активов и имущества, хотя входят в сферу его влияния. Потому юридически компании и недвижимость оформлены на его гражданскую жену, которую он годами не вносит в своей декларации об имуществе и доходах, хотя этого требует закон", - говорится в расследовании. 

Журналисты обратились за комментариями к народному депутату и Натальи Лавренюк, но ответов пока не получили. Также "Схемы" письменно спросили у Тараса Козака, почему депутат не вносит Лавренюк в свою декларацию, а вместе с ней и все оформлено на нее имущество, и было ли это способом скрыть эти состояния не только от антикоррупционных органов, но и обезопасить от санкций.

Стоит напомнить, что ранее 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против народного депутата и соратника пророссийского политика Виктора Медведчука Тараса Козака и восьми связанных с ним лиц.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Тарас Козак, Наталья Лавренюк.
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